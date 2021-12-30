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Кейт Миддлтон не увидится с Меган Маркл во время своей поездки в США

Общество
Кейт Миддлтон не увидится с Меган Маркл во время своей поездки в США
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 30 декабря. Герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон не смогут встретиться с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл во время своего официального визита в США, сообщил королевский эксперт Дункан Ларкомб.

По его словам, визит членов королевской семьи будет проводиться в соответствии с протоколом. Именно по этой причине герцоги не встретятся с родственниками.

«Даже если в Лос-Анджелесе будет организовано мероприятие, мне сказали, что Гарри и Меган не примут в нем участия, если их не пригласят отдельно и конфиденциально. Так что воссоединения «великолепной четверки» не будет», — сообщил Ларкомб британскому изданию «ОК!».

Британцы наблюдают за продолжением конфликта между семьями. Маркл утверждала, что в отношениях герцогов Кембриджских появилась трещина. Она предрекла паре скорый развод.

На фоне таких слухов Миддлтон стала чаще публиковать в соцсетях фотографии с принцем Уильямом и наследниками. Перед Рождеством она поделилась снимками, на которых наряжает елку. Вопреки ожиданиям Маркл, жена сына принца Чарльза светится от счастья.

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Принц Уильям Кейт Миддлтон сша
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