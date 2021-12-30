Пентагон строит в Гуантанамо секретный зал суда

Вашингтон, 30 декабря. Пентагон строит новый зал суда вблизи тюрьмы Гуантанамо. Он необходим для рассмотрения дел в закрытом режиме, об этом сообщает газета The New York Times.

The Pentagon is building a second courtroom for war crimes trials at Guantánamo Bay that will exclude the public from the chamber. The plan is to allow two military judges to hold proceedings simultaneously starting in 2023. https://t.co/cgROnGED30 — The New York Times (@nytimes) December 30, 2021

В материале NYT говорится, что в существующем здании предусмотрен доступ общественности и журналистов, они могут наблюдать за процессом с помощью трансляции. В новом зале такая возможность будет исключительно у военных, охранников, адвокатов и других лиц, кто напрямую причастен к делу.

Издание отмечает, что в существующем здании военного суда Гуантанамо, который открылся в 2008 году, можно наблюдать за процессом в прямом эфире, однако звук появляется с 40-секундной задержкой. Это время необходимо для того, чтобы отключить трансляцию в случае, если обвиняемый скажет то, что не предназначается для широкой публики.

Здание было спроектировано еще до того, как президент Джо Байден вступил в должность с целью положить конец содержанию заключенных на базе в Гуантанамо. Ожидается, что работы закончатся в 2023 году.

Гуантанамо

Тюрьма на территории военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе прославилась из-за пыток и множественных нарушений прав человека. Как выяснили американские СМИ, заключенных там избивали, не давали спать, помещали в ванны со льдом, держали в камерах с постоянно включенной музыкой, а также угрожали расправами над семьями. За все время через застенки тюрьмы прошли 780 человек, вина была доказана только восьми из них. Девять арестованных скончались.

Власти США всячески пытались избавиться от «темного пятна» в истории. Экс-президент Барак Обама в январе 2009 года приказал закрыть учреждение, но конгресс не поддержал его, а Дональд Трамп, придя к власти, отменил указ окончательно. В феврале 2021 года администрация Джо Байдена вновь начала процесс по закрытию учреждения.