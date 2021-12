Пентагон строит в Гуантанамо секретный зал суда

Вашингтон, 30 декабря. Пентагон строит новый зал суда вблизи тюрьмы Гуантанамо. Он необходим для рассмотрения дел в закрытом режиме, об этом сообщает газета The New York Times.

The Pentagon is building a second courtroom for war crimes trials at Guantánamo Bay that will exclude the public from the chamber. The plan is to allow two military judges to hold proceedings simultaneously starting in 2023. https://t.co/cgROnGED30