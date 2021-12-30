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Российский рынок акций может достичь исторического максимума в 2022 году

Экономика
Российский рынок акций может достичь исторического максимума в 2022 году
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 30 декабря. Активность на отечественных биржах может прибавить в следующем году до 20% и обновить исторический максимум, сообщает «Прайм».

Рост экономики, уменьшение инфляции и снижение геополитических рисков окажут на финансовый сектор положительное влияние.

«Рост рынков акций продолжится в новом году. Этому будут способствовать уверенные темпы подъема мировой экономики, снижение инфляционного давления благодаря расшитию узких мест в цепочках поставок товаров, относительно высокие цены на сырьевые товары, а также сохранение в целом стимулирующей политики правительствами и центробанками ведущих стран мира», — считает Илья Купреев из «Сбер Управление Активами».

Василий Карпухин из БКС «Мир инвестиций» уверен, что в 2022 году индекс Мосбиржи поднимется на 10-20%.

«Мы позитивно смотрим на российский рынок, оценивая потенциал фундаментального роста индекса Мосбиржи более 30%. В отсутствие геополитической напряженности индекс может реализовать большую его часть, в нашем базовом сценарии он может достичь 4770 пунктов», — заявил Евгений Локтюхов из «Промсвязьбанка».

Эксперты считают рынок акций ЕС более привлекательным, чем у США. Динамика доходности американских бумаг может уступить общемировой в 2022 году из-за ужесточения монетарной политики ФРС.

Сырьевой и промышленный сектора сохранят привлекательность, как и потребительский сегмент. Обещают быть доходными финансовая отрасль и новые сектора экономики: электромобили, биотех, космос. Улучшение ситуации с коронавирусом может способствовать повышению стоимости акций авиакомпаний.

Наименее привлекательными для трейдеров будут вложения в золото, валюту и облигации с фиксированным купоном и номиналом.

На пике популярности сейчас именно акции. Многие рассматривают их в качестве основного инструмента инвестиций.

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россия акции мосбиржа
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