Таллин, 30 декабря. Министерство обороны Эстонии намерено предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) гаубицы калибра 122 миллиметра и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

Доставка вооружений из Эстонии на Украину сопряжена с бюрократическими сложностями, заявил начальник отдела международного сотрудничества военного ведомства страны Пеэтер Куймет.

«В случае гаубиц, которые мы приобрели у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия», — объяснил Куймет.

По его словам, для отправки в распоряжение ВСУ комплексов Javelin необходимо разрешение страны-производителя, то есть США.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец объяснил, почему учебные стрельбы из ПТРК Javelin в Донбассе стали военно-политическим провалом Киева. Заявление главкома ВСУ Валерия Залужного относительно постановки на воинский учет сотен тысяч украинских женщин приводил RT.