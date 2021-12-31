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Экс-премьер Украины Азаров осудил закрытие десятков родильных отделений властями страны

Политика
Экс-премьер Украины Азаров осудил закрытие десятков родильных отделений властями страны
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Политика властей Украины привела к тому, что население страны стремительно сокращается, а рождаемость поставила антирекорд с 1991 года. Демографическая катастрофа — следствие отсутствия социальной политики и упадка медицины. Об этом ФАН сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Ранее Национальная служба здоровья Украины заявила, что по решению минздрава в стране будут «бороться со смертностью», закрывая родильные отделения, где появляются на свет меньше 150 детей в год. По предварительным данным, в ближайшее время там ликвидируют 70 родильных отделений.

Украинский политический и государственный деятель заявил, что решения, которые принимает сегодня официальный Киев, в частности кабинет Зеленского, противоречат здравому смыслу и разрушают некогда благополучную страну.

«В период моей работы в Правительстве Украины с марта 2010 по январь 2014 год власти республики проводили совершенно другую политику. Мы открывали перинатальные центры, в которых женщины Украины и их дети получали квалифицированную медицинскую помощь, в стране строили родильные дома. Идиоты, которые сегодня управляют украинским государством, закрывают родильные отделения и больницы. Вот и вся их политика. Здравоохранение страны пришло в упадок, это печально», — поделился мнением бывший украинский премьер.

Азаров уточнил, что до так называемого Майдана на Украине между смертностью и рождаемостью был практически баланс. Несмотря на некоторые трудности в экономике, граждане страны создавали семьи и рожали детей. Сегодня, по словам политика, на Украине на 100 умерших приходится всего 35 новорожденных, то есть за восемь минувших после государственного переворота лет рождаемость в стране упала в 2,5 раза.

Ранее ФАН рассказал, зачем Киев ставит женщин на военный учет. Этот шаг может быть подготовкой к эскалации конфликта в Донбассе.

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украина азаров демография
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