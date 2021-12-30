Бывший советник Рейгана Масси получила гражданство России

Москва, 30 декабря. Экс-сотрудник Госдепартамента США и бывший советник американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси получила российское гражданство. Указ подписал глава РФ Владимир Путин.

Масси, выступая в мае на канале НТВ, обратилась к Путину. Она попросила дать ей гражданство России.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», — указано в указе президента.

Сюзанна Масси была советником Рейгана с 1984 по 1988 годы. Она сыграла важную роль в окончании холодной войны.

Путин ранее передал на рассмотрение Госдумы законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Документ предусматривает сокращение числа требований для получения паспорта.