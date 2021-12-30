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Специальные кредиты для самозанятых могут появиться в России

Экономика
Специальные кредиты для самозанятых могут появиться в России
pixabay.com

Москва, 30 декабря. Центробанк РФ прорабатывает вопрос создания специальных кредитных продуктов для самозанятых граждан и начинающих предпринимателей, говорится в приоритетных направлениях повышения доступности финансовых услуг на 2022-2024 годы.

Регулятор не исключает создание краткосрочных обучающих курсов для таких граждан. Как считают в ЦБ, они могли бы помочь начинающим профессионалам в развитии собственного дела.

Кроме того, регулятор планирует разработать совместно с Минэкономразвития возможности оптимизации программ кредитования для расширения доступности заемных средств для малого и среднего бизнеса. Речь также идет о предпринимателях, являющихся клиентами региональных и небольших банков.

Управляющих директор «Яндекса» Тигран Худаверян ранее рассказал о планах компании по выходу на финансовый рынок РФ со специальными продуктами для самозанятых. По его словам, принадлежащий «Яндексу» банк сможет получить конкурентное преимущество за счет выдачи кредитов для указанной категории россиян.

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