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Эксперт Кошкин: ЗРК С-550 способны противостоять вражеским ракетам любой дальности

Армия
Эксперт Кошкин: ЗРК С-550 способны противостоять вражеским ракетам любой дальности
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 декабря. Новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-550 способен перехватывать вражеские ракеты любой дальности, что является его главным преимуществом, заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

ЗРК С-550 должны были поступить на вооружение российской армии только в 2025 году, однако недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что система уже успешно прошла все испытания и заступила на военное дежурство. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин обратил внимание, что новейший комплекс значительно усилит обороноспособность России, передает iReactor.

«Вы только посмотрите, какие передовые и высокотехнологичные системы вооружения выполняют задачи по обеспечению безопасности нашей страны. Система С-550 — это ведь вообще мечта войск ПВО. Эта система способна перехватить вражеские ракеты: от низколетящих до тех, которые выходят в космическое пространство», — подчеркнул он.

В то же время Кошкин обратил внимание, что досрочное принятие С-550 на вооружение свидетельствует об успехах военно-промышленного комплекса России. Очевидно, что в настоящее время РФ достигла высоких результатов в сфере разработки систем противовоздушной обороны, заключил он.

Ранее сообщалось, что разработка российского ЗРК С-550 стала неприятным сюрпризом для Пентагона. Статья на эту тему появилась в американском журнале The National Interest.

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