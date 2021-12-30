Таюрская согласилась встречать Новый год с Прусикиным и его бывшей женой

Москва, 30 декабря. Солистка петербургской группы Little Big Софья Таюрская проведет новогоднюю ночь с Ильей Прусикиным и его бывшего женой, блогером Ириной Смелой.

Новая возлюбленная фронтмена подружилась с его экс-супругой. Смелая растит сына Прусикина Добрыню, и Таюрская с пониманием относится к его родительским обязанностям.

«Во-первых, у ребят общий ребенок, они прекрасные родители. Каждый счастлив по-своему. У Иры тоже все хорошо! Мы общаемся, нет никаких претензий, возможно, и Новый год будем встречать вместе», — поделилась вокалистка в YouTube-шоу Пети Плоскова.

Она похвасталась, что прекрасно ладит с наследником Прусикина. По словам Таюрской, Добрыня часто бывает у них в гостях вместе с мамой.

В августе прошлого года лидер Little Big и Смелая объявили о разводе. Позднее музыкант закрутил роман со своей коллегой. Таюрская всячески отрицала, что брак Прускина распался из-за нее.

Ранее Смелая отметила 30-й день рождения и подвела итоги года. Блогер стала избирательно относиться к своему окружению, поскольку сосредоточилась на карьере. В честь юбилея она снялась для обложки мужского журнала Playboy.