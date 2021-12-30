Собчак в образе Аллегровой побывала на вечеринке в честь годовщины блогера Давыдовой

Москва, 30 декабря. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак стала гостьей на вечеринке в честь годовщины блогера Натальи Давыдовой, известной также как Тетя Мотя. Светская львица выбрала для мероприятия образ, напоминающий певицу Ирину Аллегрову.

Давыдова закатила роскошное торжество в стиле 1990-х годов, чтобы отметить годовщину свадьбы с бизнесменом Иваном Стрешинским. Блогер щедро делилась кадрами с праздника в Instagram Stories.

Судя по этим публикациям, Собчак посетила вечеринку вместе с мужем — режиссером Константином Богомоловым. Супруги, как и другие гости, фотографировались с виновниками торжества на фоне ковра. Светская львица выбрала для мероприятия серые джинсы-варенки с завышенной талией, укороченный черный жакет, ботинки-казаки и ажурный полупрозрачный топ кораллового цвета.

Prt Scr instagram.com / @tetyamotya

Журналистка продемонстрировала макияж и прическу для годовщины Давыдовой на своей странице в Instagram. Телеведущей сделали пышную укладку и яркий мейкап с блестящими тенями и черными стрелками. Некоторым подписчикам Собчак напомнила в таком образе Аллегрову.

«Аллегрова как похорошела»; «Глядя на это фото, становится очевидно, что Ксения временами Кортни Лав с примесью Ирины Аллегровой», — отметили поклонники.

Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Примечательно, что сама певица выступала на празднике в честь годовщины Тети Моти. Помимо Аллегровой, для супругов и их звездных гостей пели Валерий Леонтьев и Сергей Жуков.

Ранее Ксения Собчак насмешила подписчиков, нарядившись в стиле Аллы Пугачевой. Светской львице сделали прическу с крупными кудрями, напоминающую о Примадонне.