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Собчак в образе Аллегровой побывала на вечеринке в честь годовщины блогера Давыдовой

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 19:39
Шоу-бизнес
Собчак в образе Аллегровой побывала на вечеринке в честь годовщины блогера Давыдовой
instagram.com  /  @xenia_sobchak

Москва, 30 декабря. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак стала гостьей на вечеринке в честь годовщины блогера Натальи Давыдовой, известной также как Тетя Мотя. Светская львица выбрала для мероприятия образ, напоминающий певицу Ирину Аллегрову.

Давыдова закатила роскошное торжество в стиле 1990-х годов, чтобы отметить годовщину свадьбы с бизнесменом Иваном Стрешинским. Блогер щедро делилась кадрами с праздника в Instagram Stories.

Судя по этим публикациям, Собчак посетила вечеринку вместе с мужем — режиссером Константином Богомоловым. Супруги, как и другие гости, фотографировались с виновниками торжества на фоне ковра. Светская львица выбрала для мероприятия серые джинсы-варенки с завышенной талией, укороченный черный жакет, ботинки-казаки и ажурный полупрозрачный топ кораллового цвета.

Собчак в образе Аллегровой побывала на вечеринке в честь годовщины блогера Давыдовой
Prt Scr instagram.com / @tetyamotya

Журналистка продемонстрировала макияж и прическу для годовщины Давыдовой на своей странице в Instagram. Телеведущей сделали пышную укладку и яркий мейкап с блестящими тенями и черными стрелками. Некоторым подписчикам Собчак напомнила в таком образе Аллегрову.

«Аллегрова как похорошела»;

«Глядя на это фото, становится очевидно, что Ксения временами Кортни Лав с примесью Ирины Аллегровой», — отметили поклонники.

Собчак в образе Аллегровой побывала на вечеринке в честь годовщины блогера Давыдовой
Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Примечательно, что сама певица выступала на празднике в честь годовщины Тети Моти. Помимо Аллегровой, для супругов и их звездных гостей пели Валерий Леонтьев и Сергей Жуков.

Ранее Ксения Собчак насмешила подписчиков, нарядившись в стиле Аллы Пугачевой. Светской львице сделали прическу с крупными кудрями, напоминающую о Примадонне.

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Все новости / Шоу-бизнес / Собчак в образе Аллегровой побывала на вечеринке в честь годовщины блогера Давыдовой
собчак знаменитости давыдова
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