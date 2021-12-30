Страховые пенсии россиян вырастут на 5,9%

Москва, 30 декабря. С нового года страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 6 401 рубль. В апреле ожидается увеличение социальных пенсий на 7,7%.

Президент России Владимир Путин пообещал повысить пенсии выше фактического уровня инфляции. Глава государства заявил, что правительство выполнит обещания прошлых лет.

Согласно прогнозам депутата Госдумы Ярослава Нилова, закон о страховых пенсиях может быть скорректирован так, чтобы довести индекс до уровня фактической инфляции с обязательной компенсацией недополученной части.

Сотрудники Пенсионного фонда России намерены обновить порядок назначения страховой части социальной поддержки по старости. Предполагается, что она будет назначаться в автоматическом режиме. Соответствующие изменения могут вступить в силу уже в следующем году.