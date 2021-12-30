Daily Mail: третья мировая война развернется в Сети, на дне океана и орбите

Лондон, 30 декабря. Третья мировая война будет сильно отличаться от предыдущих глобальных конфликтов. Полем боя может стать как космическая орбита, так и дно океана, резюмировали опрошенные Daily Mail эксперты.

Корреспонденты британского таблоида Daily Mail попросили военных экспертов поделиться мнением о возможной третьей мировой войне. По словам специалистов, гипотетический глобальный конфликт будет сильно отличаться от предыдущих войн: он развернется в Сети, под водой и даже на земной орбите. Новым полем битвы станет киберпространство. Именно поэтому британское министерство обороны охотней начало сокращать численность танковых войск и сосредоточилось на кибербезопасности.

Однако война с участием России, США и Китая будет ознаменована применением гиперзвуковых ракет. Подобные вооружения из-за высокой скорости и маневренности крайне проблематично отследить и сбить на подлете, мрачно напомнили в Daily Mail.

В случае масштабного конфликт противники гарантировано попробуют лишить друг друга систем связи. Для этого подводный флот может отправиться на диверсию против кабелей, которые пролегают на дне океана и связывают Европу и Северную Америку. Под удар попадут спутники связи: сверхдержавы будут охотиться на противника в космосе.

Ранее китайские эксперты поделились своим мнением о третьей мировой. В КНР уверены, что конфликт может вспыхнуть между НАТО и Москвой из-за Украины.