Правительство Эфиопии призвало соотечественников вернуться на родину

Аддис-Абеба, 30 декабря. В столице Эфиопии состоялась церемония по случаю запуска кампании The Great Ethiopian Homecoming или «Великое возвращение на родину», которую анонсировало правительство. Об этом сообщила мэр главного города Аданеч Абиби.

«Мы приветствуем соотечественников, находящихся на территории других государств. Они, как и мы, являются сыновьями и дочерями героических предков, которые когда-то давно провозгласили независимость и заявили об этом остальному миру», — написала она в Twitter.

В рамках кампании «Великое возвращение на родину» власти призвали эфиопов вернуться домой на Рождество и Новый год, а также поддержать экономику страны, изменив негативное освещение ситуации в зарубежных СМИ.

ለየትኛውም ዉክቢያና እንግልት ሳይበገሩ የኢትዮጵያ አገራቸዉን እዉነት በመላው ዓለም ካሰሙ የ???????? ጀግኖች ልጆች ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ዳያስፖራዎችን በታላቅ ድምቀት በወዳጅነት አደባባይ እንኳን ደህና መጣችሁልን ብለናቸዋል። 1/3 pic.twitter.com/HRfA4O2vgI — Adanech Abiebie (@AdanechAbiebie) December 29, 2021

Реализуя инициативу, правительство предоставило диаспоре скидки на авиаперелеты, отели, туристические туры и подготовило обширную культурную программу.

Ранее власти африканского государства отказались признать работу специальной сессии Совета по правам человека ООН и ее резолюцию о создании комиссии для расследования сообщений о нарушениях прав человека во время конфликта в штате Тыграй.