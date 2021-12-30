Власти Эфиопии создают комиссию национального диалога

Аддис-Абеба, 30 декабря. На фоне непрекращающегося давления со стороны коллективного Запада Правительство Эфиопии одобрило формирование комиссии по национальному диалогу. Об этом сообщает государственная телекомпания Fana.

Как стало известно, местные законодатели подавляющим большинством голосов поддержали инициативу, однако исключили участие в ней главарей боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), «Армии освобождения Оромо» (OLA) и сепаратистов других группировок.

«Комиссия, создание которой было обещано правительством премьер-министра Абия Ахмеда, призвана выработать общую позицию по спорным вопросам внутри страны», — отмечают сотрудники издания.

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По словам журналистов, национальный диалог позволит выработать пути достижения мира и стабильности в республике, а также приведет к постепенному сокращению эскалации конфликта и сохранению жизней населения. Таким образом Аддис-Абеба продемонстрировала стремление нормализовать обстановку внутри государства.

«В первую очередь власти думают о собственном народе, пострадавшем от действий НФОТ и других радикалов. При этом инициатива проявлена при колоссальном давлении извне, что демонстрирует дипломатичность и нацеленность на результат», — заключили в Fana.

Формирование комиссии произошло на фоне побед эфиопских вооруженных сил над силами сепаратистов. Подробнее об этом можно прочитать в расширенном материале международной редакции Федерального агентства новостей.