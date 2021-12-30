Рособоронэкспорт: Су-75 стал лидером рейтинга экспортных образцов российского оружия

Москва, 30 декабря. Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate занял первую строчку в рейтинге экспортных образцов российского оружия. Об этом заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

По его словам, в 2021 году мировой рынок вооружения почти полностью адаптировался к работе в условиях пандемии. Так, в нынешнем году российский перспективный истребитель Checkmate принял участие в 17 международных выставках.

Кроме того, в список лидеров экспортных образцов российского вооружения вошли автомат АК-19, зенитный ракетный комплекс С-350Е «Витязь», беспилотник «Орион-Э», а также реактивная система залпового огня с термобарическими боеприпасами ТОС-2 «Тосочка».

Global Look Press / Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Напомним, впервые российский истребитель был продемонстрирован летом 2021 года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Самолет был разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки. Работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение четырех лет.