Власти ЦАР мобилизуют ресурсы для развития сектора социального обеспечения

Банги, 30 декабря. В столице Центральноафриканской Республики состоялся семинар «Проблематика сплоченности, социальной защиты в сфере экономического подъема и стабильности ЦАР», участники которого призвали правительство поддержать программу профессиональной интеграции молодежи. Об этом сообщает издание Acap.

По словам журналистов, главными темами на мероприятии стали: создание рабочих мест для выпускников вузов, рост благосостояния граждан, реализация действий, нацеленных на обеспечение устойчивой занятости, повышение квалификации и конкурентоспособности жителей.

«Генеральный директор департамента социального обеспечения министерства труда, занятости Жан-де-Дье Енондунга поприветствовал разработку стратегии, способствующей укреплению структуры социальной сплоченности. В будущем это позволит молодежи Центральноафриканской Республики трудиться как внутри страны, так и за ее пределами», — подчеркнули сотрудники СМИ.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Двухдневный семинар, в котором помимо экспертного сообщества, приняли участие отдельные чиновники и члены правительства, позволил проработать план действий на годы вперед. Власти заявили о мобилизации ресурсов для его реализации.

Ранее стало известно, что премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра встретился с делегацией профсоюза преподавателей высшего звена (SYNAES) университета столицы и пообещал улучшить их условия труда.