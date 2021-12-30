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Власти ЦАР мобилизуют ресурсы для развития сектора социального обеспечения

Весь мир
Власти ЦАР мобилизуют ресурсы для развития сектора социального обеспечения
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 30 декабря. В столице Центральноафриканской Республики состоялся семинар «Проблематика сплоченности, социальной защиты в сфере экономического подъема и стабильности ЦАР», участники которого призвали правительство поддержать программу профессиональной интеграции молодежи. Об этом сообщает издание Acap.

По словам журналистов, главными темами на мероприятии стали: создание рабочих мест для выпускников вузов, рост благосостояния граждан, реализация действий, нацеленных на обеспечение устойчивой занятости, повышение квалификации и конкурентоспособности жителей.

«Генеральный директор департамента социального обеспечения министерства труда, занятости Жан-де-Дье Енондунга поприветствовал разработку стратегии, способствующей укреплению структуры социальной сплоченности.

В будущем это позволит молодежи Центральноафриканской Республики трудиться как внутри страны, так и за ее пределами», — подчеркнули сотрудники СМИ.

Власти ЦАР мобилизуют ресурсы для развития сектора социального обеспечения
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Двухдневный семинар, в котором помимо экспертного сообщества, приняли участие отдельные чиновники и члены правительства, позволил проработать план действий на годы вперед. Власти заявили о мобилизации ресурсов для его реализации.

Ранее стало известно, что премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра встретился с делегацией профсоюза преподавателей высшего звена (SYNAES) университета столицы и пообещал улучшить их условия труда.

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