Москва, 30 декабря. Игроки российской футбольной сборной поздравили болельщиков с наступающим Новым годом.

Пресс-служба сборной России опубликовала на официальном YouTube-канале новый ролик, в котором игроки национальной команды и главный тренер Валерий Карпин обратились к болельщикам. Футболисты и наставник поздравили фанатов с наступающим Новым годом.

Ближайший матч российской национальной команды состоится 24 марта 2022 года. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Польшей. Стыковой матч европейской квалификации к ЧМ в Катаре пройдет на московском стадионе «Лужники».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспортов болельщика (Fan ID) на спортивных мероприятиях. Документ вступил в силу 1 июня 2022 года.