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Сборная России по футболу поздравила фанатов с наступающим Новым годом

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 19:27
Спорт
Сборная России по футболу поздравила фанатов с наступающим Новым годом
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Москва, 30 декабря. Игроки российской футбольной сборной поздравили болельщиков с наступающим Новым годом.

Пресс-служба сборной России опубликовала на официальном YouTube-канале новый ролик, в котором игроки национальной команды и главный тренер Валерий Карпин обратились к болельщикам. Футболисты и наставник поздравили фанатов с наступающим Новым годом.

Ближайший матч российской национальной команды состоится 24 марта 2022 года. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Польшей. Стыковой матч европейской квалификации к ЧМ в Катаре пройдет на московском стадионе «Лужники».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспортов болельщика (Fan ID) на спортивных мероприятиях. Документ вступил в силу 1 июня 2022 года.

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футбол новый год поздравление сборная россии
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