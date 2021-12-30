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Суд ЮАР запретил компании Shell проводить сейсморазведку диких побережий

Весь мир
Суд ЮАР запретил компании Shell проводить сейсморазведку диких побережий
wikipedia.org  /  Judgefloro

Претория, 30 декабря. Суд Южно-Африканской Республики запретил известной нефтяной компании Shell проводить сейсморазведку на шельфе дикого Восточного побережья. Об этом сообщили аналитики информационного портала Reuters.

Ранее вышло постановление, которое разрешило предприятию вести работы при условии, что они не нанесут вреда животным и рыбам, обитающим в регионе. Однако позже выяснилось, что в Shell не смогли предоставить необходимые доказательства экологической безопасности.

Суд ЮАР запретил компании Shell проводить сейсморазведку диких побережий
pixabay.com /

«Мы уважаем решение суда и приостановили все процессы. В настоящий момент компания анализирует перспективы», — заявили официальные представители концерна.

Министр энергетики Южно-Африканской Республики выразил несогласие с доводами критиков программы и заявил, что они пытаются лишить страну потенциальной прибыли. Он напомнил, что побережья ЮАР богаты полезными ресурсами, которые пойдут на пользу экономике государства.

Ранее экологические активисты устроили митинг против разведки крупных нефтяных месторождений. Участники акции считают, что разработка с использованием взрывчатки нанесет непоправимый вред морской среде и ее обитателям.

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африка юар shell сейсморазведка
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