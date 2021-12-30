ФАН составил топ-20 громких ДТП в России в 2021 году

2021 год запомнился россиянам не только пандемией, вакцинацией и QR-кодами, но и большим количеством потрясений, среди которых — дорожно-транспортные происшествия. ФАН рассказывает о самых крупных и страшных ДТП, произошедших в России в уходящем году.

3 января

На третий день 2021 года дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей в Туве унесло жизни сразу восьми человек. Из них семеро погибли на месте аварии, а один скончался по дороге в больницу. Кроме того, пострадали еще два человека. Всего в обеих машинах находись 11 человек.

5 января

На трассе под Самарой столкнулись грузовой КамАЗ и легковой автомобиль Mitsubishi. В результате аварии погибли три человека, в том числе ребенок 2011 года рождения, еще два человека пострадали.

9 января

Страшное ДТП, произошедшее в Башкирии при столкновении двух иномарок, унесло жизни сразу двух детей. Столкновение встречных Mitsubishi Lancer, двигавшегося в сторону города Кумертау, и Hyundai Solaris произошло днем 9 января. Погибли три человека — 35-летняя пассажирка Mitsubishi, 7-летняя девочка и 8-летний мальчик.

inforeactor.ru / Карпова Екатерина

11 января

Четыре человека погибли и еще шестеро пострадали в результате столкновения военных автобусов с грузовиком в Московской области. ДТП произошло в Красногорске на Новорижском шоссе (федеральная трасса М-9 «Балтия») на повороте на деревню Глухово. Военный автобус врезался в грузовик.

29 января

На 873 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района Самарской области произошло ДТП, унесшее жизни сразу 12 человек. Столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroën. Помимо 12 погибших пострадали еще 14 человек.

6 февраля

Пять человек погибли и трое пострадали при столкновении автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 в Свердловской области. В районе, где произошла авария, в тот день шел дождь, из-за чего трассу подморозило. Кроме того, ситуация осложнилась обрушившимся на регион снегом.

17 февраля

В Иркутской области на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск столкнулись иномарка, грузовой автомобиль и рейсовый автобус. Легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с груженным древесиной автомобилем КамАЗ. После чего в иномарку врезался рейсовый автобус. В итоге погибли пять человек, еще трое пострадали.

23 февраля

Массовая авария в День защитника Отечества произошла на 80 километре трассы Уфа — Оренбург на территории Аургазинского района Башкирии. В результате сильного бокового ветра и слабой видимости столкнулись сразу 39 автомобилей. К счастью, погибших не было, пострадали десять человек, в том числе два ребенка — девочки 12 и 16 лет.

Невские Новости /

8 марта

В Международный женский день в районе поселка Курумоч Самарской области столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В дорожно-транспортном происшествии погибли семь человек в возрасте от 17 до 23 лет. Позднее выяснилось, что водитель и шестеро пассажиров находились в нетрезвом состоянии.

14 марта

В середине марта в районе села Мезенское Свердловской области водитель автомобиля Kia не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком Volvo. В результате аварии погибли пять человек, включая двух детей. Все погибшие находились в легковой машине, сидевшие сзади дети не были пристегнуты.

17 марта

В Рязанской области произошла страшная авария, которая, к счастью, не привела к погибшим. В Спасском районе опрокинулся рейсовый автобус на маршруте Москва — Пенза, в котором находилось 58 человек. В результате ДТП 17 человек получили травмы средней степени тяжести и обратились в медицинские учреждения города Рязани. Шестеро из пострадавших были госпитализированы с травмами различной тяжести.

18 апреля

Ранним утром 18 апреля в городе Новочеркасске Ростовской области автомобиль Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка. В результате аварии погибли шесть человек из шести, все они были подростками.

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31 мая

В последний день весны в Ельцовском районе Алтайского края столкнулись два легковых автомобиля. Авария унесла жизни пяти человек, еще у одного были зафиксированы травмы.

10 июня

Семь человек стали жертвами ДТП, которое произошло в городе Лесной Свердловской области. Служебный автобус из-за отказа тормозов врезался в забор местного предприятия и наехал на рабочих, которые шли на комбинат. Шесть человек скончались на месте, одна из пострадавших умерла в больнице.

1 июля

Еще одно смертельное ДТП, унесшее жизни пяти человек, в том числе и четырехлетней девочки, произошло в ночь на 1 июля в Сальском районе Ростовской области на 181-м километре автодороги Котельниково — Песчанокопское. Виновником аварии стал водитель Volkswagen Polo, который нарушил правило обгона и столкнулся с движущимся навстречу ГАЗ-2713.

25 июля

Вечером 25 июля в Енотаевском районе Астраханской области в районе села Копановка произошло столкновение легкового автомобиля Kia Sportage и КамАЗа. В итоге автомобиль Kia полностью сгорел. Погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей.

19 августа

Утром 19 августа на трассе Р-216 в Калмыкии столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Nissan Almera. В легковом автомобиле находилось пять пассажиров, в том числе трое детей. Все они погибли.

vk.com / Газета.ru

9 октября

ДТП с участием таксиста Ксении Собчак было не самое кровопролитное, но приковало к себе внимание общественности и СМИ. Водитель такси Олег Цой, в котором находилась известная телеведущая, выехал на встречную полосу, пытаясь объехать пробку. В результате его автомобиль Mercedes столкнулся с VW Passat. Пассажирка Passat погибла, еще двое человек получили тяжелые травмы. Ксению Собчак, которая выступила свидетелем, допрашивали около трех часов. Водитель Mercedes взял вину на себя.

21 ноября

В Москве на Кутузовском проспекте в аварии погиб известный блогер Саид Губденский (по паспорту Магомедсаид Зайнудинов) и находящийся с ним в салоне президент Федерации авто- и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. BMW M4 Губденского вылетел на встречную полосу и столкнулся со встречными автомобилями. Блогер пристегнут не был, из-за чего его выбросило на проезжую часть, Саид погиб моментально. Ибрагимова зажало в машине, он умер по дороге в больницу.

Федеральное агентство новостей /

26 декабря

Массовая авария произошла на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии из-за метели. В результате погиб один человек. Еще пятеро получили различные травмы. Авария произошла на территории Кармаскалинского района Башкирии. Участниками дорожного инцидента стали 22 автомобиля.