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Пресс-секретарь Зеленского не исключил переговоры Киева и Вашингтона на высшем уровне

Политика
Пресс-секретарь Зеленского не исключил переговоры Киева и Вашингтона на высшем уровне
president.gov.ua  /  ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Киев, 30 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден могут провести переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь лидера государства Сергей Никифоров.

В Киеве не исключают саммит с Вашингтоном на высшем уровне. Это может произойти после беседы президента России Владимира Путина и Байдена, которая запланирована на 30 декабря.

«Как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил (госсекретарь США Энтони. — Прим.ред.) Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским. Поэтому так же сейчас это будет логичным и ожидаемым шагом. И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить», — уточнил пресс-секретарь президента Украины.

Никифоров добавил, что в настоящее время неизвестны ни время, ни формат возможных переговоров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил темы беседы Путина и Байдена. По его словам, лидеры продолжат обсуждать вопросы, которые были затронуты на переговорах 7 декабря.

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украина путин россия сша зеленский байден никифоров
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