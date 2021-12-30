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Недельный прирост международных резервов РФ составил 4,2 млрд долларов

Экономика
Недельный прирост международных резервов РФ составил 4,2 млрд долларов
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 30 декабря. Международные резервы России увеличились на 4,2 млрд долларов (+0,7%) и достигли 630,5 млрд долларов. Об этом сообщается в материалах Центрального банка РФ.

Объем резервов возрос в результате положительной переоценки и покупки зарубежной валюты в рамках бюджетного правила, отмечено в документации регулятора. Согласно данным на 17 декабря, уровень резервов находился на отметке 626,3 млрд долларов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и Правительства РФ. Они состоят из средств в валюте других стран, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень Центробанка РФ по международным резервам составляет 500 млрд долларов.

Россия продолжит реализовывать стратегию импортозамещения для стабильного состояния национальной экономики. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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банк россии валюта международные резервы
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