Илон Маск назвал создателем биткоина математика Ника Сабо

Вашингтон, 30 декабря. Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг свою причастность к появлению биткоина и заявил, что под псевдонимом Сатоши Накамото может скрываться математик Ник Сабо, сообщает РБК.

Миллиардер считает, что идеи математика Ника Сабо идентичны принципам, лежащим в основе криптовалюты. Система «bit gold» не была реализована на практике, но спустя время появился биткоин, причастность к созданию которого математик отрицает.

Лингвисты Астонского университета в Бирмингеме, изучившие стиль письма и темы ученого в области информатики и криптографии, нашли совпадения с white paper биткоина. Аналитики изучили более 40 материалов с сайта Сабо и увидели, что там есть двойной пробел, как и в оригинальной статье Сатоши о биткоине.

Американское издание Time начало подводить итоги года в преддверии Рождества. Журналисты присудили основателю компании SpaceX Маску статус «Персона года».