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Индия заканчивает год перемирием с Пакистаном и победой протестующих фермеров

Весь мир
Индия заканчивает год перемирием с Пакистаном и победой протестующих фермеров
Федеральное агентство новостей  /  Naveen Sharma / Keystone Press Agency / Global Look Press; Mohsin Javed / Keystone Press Agency / Global Look Press

Протест против ныне отмененных законов о фермерских хозяйствах; достижение рекордного уровня торговли с Китаем на фоне противостояния на границе; скандал вокруг слежки за оппозиционерами с использованием системы Pegasus; изменение центральноазиатской политики после падения Кабула — второй год пандемии в Индии был наполнен яркими новостями. Эти события не только повлияли на политический и экономический ландшафт в 2021 году, но скажутся в наступающем 2022-м. О том, чем запомнился уходящий год в Индии, расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Протест фермеров и их победа

Фермеры из нескольких штатов северной Индии более года протестовали на границе Нью-Дели, прежде чем правительство Нарендры Моди объявило об отмене трех спорных законов о фермерских хозяйствах. Митинги оказались в центре национальной политики, когда в поддержку фермеров выступила оппозиция.

Выступления не только стали главной темой парламентских обсуждений в течение года, но и ключевым вопросом региональных выборов, когда оппозиция обвинила правящую партию в «безразличии» к положению фермеров.

Премьер-министр Нарендра Моди, объявляя об отказе от законов, заявил, что они принимались для улучшения ситуации в отрасли, но будут отменены ради страны.

Попытка реформировать аграрный сектор привела к тому, что «Широмани Акали Дал» (региональная партия штата Панджаб, представляющая интересы сообщества сикхов) разорвала связи с правящей в Центре «Народной партией Индии» (партия Бхаратия Джаната или БДП). Альянс продолжался более 24 лет. Ожидается, что это окажет существенное влияние на результаты предстоящих выборов в ассамблею в пяти крупнейших штатах, в частности, в Уттар-Прадеше и Панджабе, и косвенно повлияет на общенациональные выборы 2024 года.

По большей части мирный протест аграриев был омрачен событиями 26 января 2021-го. Тогда десятки тысяч фермеров столкнулись с полицией Нью-Дели во время парада тракторов в честь Дня Республики. Протестующие добрались до символа индийского государства — Красного форта — и вошли в монумент, где рядом с флагом Индии был поднят флаг фермерских союзов. Тогда более 500 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Смерть фермеров в Лахимпуре

Еще один памятный трагический эпизод уходящего года произошел в местечке Лахимпур штата Уттар-Прадеш. Восемь человек, в том числе четверо фермеров, погибли после того, как их сбил внедорожник, предположительно принадлежащий сыну государственного министра по внутренним делам Аджая Мишры.

Верховный суд отстранил правительство Уттар-Прадеша от расследования из-за бездействия в отношении обвиняемых и поместил под арест сына министра и еще 12 подозреваемых.

Инцидент, получивший общенациональное осуждение и превратившийся в одну из крупнейших политических проблем года, расследуется Специальной следственной группой, которая заявила, что это был «заранее спланированный заговор, а не акт халатности». Во время зимней сессии парламента оппозиция потребовала немедленной отставки государственного министра по внутренним делам.

Скандал с прослушивающей системой Pegasus

Предполагаемое прослушивание мобильных телефонов политических лидеров, высокопоставленных судей, представителей средств массовой информации и других выдающихся людей с помощью шпионского ПО израильского производства Pegasus вызвало острую реакцию индийской общественности.

В список потенциальных целей прослушки вошли лидер оппозиционной партии «Индийский Национальный Конгресс» Рахул Ганди, специалист по предвыборным технологиям Прашант Кишор, два действующих министра, бывший комиссар по избирательным кампаниям, около 40 журналистов и другие.

Оппозиция, возглавляемая «Индийским Национальным Конгрессом», подняла этот вопрос во время весенней сессии парламента. Верховный суд Индии распорядился о проведении технической группой экспертов широкомасштабного всестороннего расследования обвинений.

Подробнее о скандале.

Индия заканчивает год историческим перемирием с Пакистаном и успехом протестов фермеров
Федеральное агентство новостей /

Кризис инфраструктуры здравоохранения во время второй волны COVID-19

Вторая волна COVID-19 посеяла хаос по всей стране, унеся сотни жизней, а также осветив ветхое состояние инфраструктуры здравоохранения. Больницы были переполнены, несколько штатов, включая столицу Нью-Дели, столкнулись с критической нехваткой кроватей, кислородных баллонов и другого оборудования.

После вмешательства Верховного суда власти увеличили производство кислорода. Пациенты и их семьи по всей стране обращались в социальные сети, поднимая тревогу по поводу нехватки медицинских ресурсов.

Центральное правительство получило множество негативных отзывов в свой адрес, поскольку уже после начала второй волны правящая партия продолжила политическую агитацию и многотысячные предвыборные митинги в ряде регионов.

Падение Кабула и изменение центрально-азиатской политической стратегии Индии

После захвата власти в Кабуле движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) Индия активизировала свое взаимодействие со странами Центральной Азии (ЦА), входящими во внешний пояс соседства с Афганистаном.

Речь идет о Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Это связано с тем, что талибы исторически близки к Пакистану, и рассчитывать на создание с ним сбалансированного диалога не приходится.

Индия рассматривает пять центральноазиатских государств как своих расширенных соседей и надеется через них укрепить влияние в регионе. Предполагается, что главы пяти стран станут почетными гостями на Дне Республики Индии в 2022 году.

Попытки наладить взаимодействие с новообразованными центральноазиатскими республиками предпринимаются с момента распада Советского Союза в 1991 году, но связь была и остается серьезной проблемой. Афганистан находится в состоянии перманентной войны, а Пакистан не разрешает использование своей территории для торговли Индии с Центральной Азией.

Нью-Дели настаивает, чтобы страны ЦА использовали порт Чабахар в Иране с его соединительной сетью с Афганистаном. Однако в связи с тем, что власть в Кабуле находится у талибов, этот маршрут тоже пока закрыт.

Крупнейшая террористическая атака наксалитов-маоистов за последние годы

По данным США, в 2020 году «Коммунистическая партия Индии» (маоистская) продолжала оставаться четвертой по разрушительности террористической группировкой в мире.

Нападение на индийскую армию в штате Чхаттисгарх в апреле 2021-го стало одной из самых крупных атак маоистов за последние время — армия потеряла 22 солдата, еще 32 получили ранения. Предполагается, что во время столкновения погибли не менее 30 инсургентов.

Тяжелая экономическая ситуация, вызванная карнантинными мерами из-за пандемии COVID-19, обострила внутренние социальные противоречия в Индии и спровоцировала активность террористических групп.

Подробнее о теракте в Чхаттисгархе.

Индия заканчивает год историческим перемирием с Пакистаном и успехом протестов фермеров
Федеральное агентство новостей /

Подписание соглашения о соблюдении режима прекращения огня с Пакистаном

Уходящий год начался с неожиданного позитивного поворота в отношениях Индии с Пакистаном — в феврале было подписано соглашение о прекращении огня. Но надеждам на политическую оттепель не суждено было сбыться.

Хотя само по себе прекращение огня сохраняется, официальный диалог между Исламабадом и Нью-Дели так и не был восстановлен. Пакистан настаивает на возврате особого статуса региону Джамму и Кашмир, отозванного Индией в 2019 году. Правительство Нарендры Моди ожидаемо игнорирует эти требования.

Индийские избиратели в основной своей массе поддерживают отмену особого статуса региона и поэтому даже смена правящей партии не принесет возврата к прежнему состоянию дел. Стороны находятся в тупике и смогут выйти из него только после кардинального изменения сопутствующих противостоянию внешних условий. Принесет ли такие перемены наступающий 2022-й год? Сейчас никто не сможет ответить на данный вопрос.

Индия и Китай — война и торговля

В этом году Нью-Дели и Пекин достигли вехи — их двусторонняя торговля превысила отметку в 100 миллиардов долларов США. Тем не менее это не вызвало радости в обеих столицах, поскольку страны переживают «особенно тяжелый период» в своих отношениях из-за военного противостояния в Восточном Ладакхе.

При этом торговый дефицит, который все это время вызывает серьезную озабоченность Индии, составил 61,547 миллиарда долларов США за 11 месяцев, что на 53,49% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Пограничное противостояние между армиями Индии и Китая началось 5 мая 2020 года после ожесточенного столкновения в районе озера Пангонг. Обе стороны постепенно усилили свое развертывание, перебросив в регион десятки тысяч солдат, а также тяжелое вооружение.

В результате серии военных и дипломатических переговоров Пекин и Нью-Дели завершили процесс разъединения в ряде наиболее важных спорных районов. Несмотря на это, каждая сторона до сих пор поддерживает присутствие от 50 000 до 60 000 военнослужащих вдоль Линии фактического контроля, как называется китайско-индийская граница.

Противостояние в Ладакхе полностью застопорило отношения двух государств на всех фронтах, кроме торговли. Судьба окончательного разъединения войск в спорном районе зависит от внешних политических факторов, и, в частности, степени сближения Индии и США.

Индия и «Четверка»

«Четверка», также известная как «Четырехсторонний диалог по безопасности», представляет собой неофициальный стратегический форум, состоящий из четырех стран, а именно Соединенных Штатов Америки, Индии, Австралии и Японии.

Участники форума пообещали стремиться к созданию Индо-Тихоокеанского региона, который был бы открытым, инклюзивным и свободным от принуждения.

Важно отметить, что Китай претендует почти на все спорное Южно-Китайское море, хотя Тайвань, Филиппины, Бруней, Малайзия и Вьетнам претендуют на отдельные его части. Пекин построил искусственные острова и военные объекты в Южно-Китайском море. У Китая также есть территориальные споры с Японией в Восточно-Китайском море. Россия и Китай считают, что единственная задача этого альянса — противостояние Пекину в Индо-Пацифике.

Нарендра Моди присутствовал на первом в истории личном саммите лидеров четырех стран 24 сентября 2021 года. В своем выступлении он подчеркнул, что «твердо верит, что объединение четырех демократий будет действовать как «сила глобального блага» и обеспечит мир и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе, а также во всем мире».

Китай изначально выступал против формирования «Четверки», и с тех пор его позиция не изменилась. В 2018 году министр иностранных дел Китая обвинил группу в открытом разжигании разногласий между региональными державами в Азии. Сближение Индии и США, в частности, через участие в «Четверке», будет оказывать важное влияние на отношения двух азиатских стран в наступающем году.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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