Индия заканчивает год перемирием с Пакистаном и победой протестующих фермеров

Протест против ныне отмененных законов о фермерских хозяйствах; достижение рекордного уровня торговли с Китаем на фоне противостояния на границе; скандал вокруг слежки за оппозиционерами с использованием системы Pegasus; изменение центральноазиатской политики после падения Кабула — второй год пандемии в Индии был наполнен яркими новостями. Эти события не только повлияли на политический и экономический ландшафт в 2021 году, но скажутся в наступающем 2022-м. О том, чем запомнился уходящий год в Индии, расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Протест фермеров и их победа

Фермеры из нескольких штатов северной Индии более года протестовали на границе Нью-Дели, прежде чем правительство Нарендры Моди объявило об отмене трех спорных законов о фермерских хозяйствах. Митинги оказались в центре национальной политики, когда в поддержку фермеров выступила оппозиция.

Выступления не только стали главной темой парламентских обсуждений в течение года, но и ключевым вопросом региональных выборов, когда оппозиция обвинила правящую партию в «безразличии» к положению фермеров.

Премьер-министр Нарендра Моди, объявляя об отказе от законов, заявил, что они принимались для улучшения ситуации в отрасли, но будут отменены ради страны.

Попытка реформировать аграрный сектор привела к тому, что «Широмани Акали Дал» (региональная партия штата Панджаб, представляющая интересы сообщества сикхов) разорвала связи с правящей в Центре «Народной партией Индии» (партия Бхаратия Джаната или БДП). Альянс продолжался более 24 лет. Ожидается, что это окажет существенное влияние на результаты предстоящих выборов в ассамблею в пяти крупнейших штатах, в частности, в Уттар-Прадеше и Панджабе, и косвенно повлияет на общенациональные выборы 2024 года.

По большей части мирный протест аграриев был омрачен событиями 26 января 2021-го. Тогда десятки тысяч фермеров столкнулись с полицией Нью-Дели во время парада тракторов в честь Дня Республики. Протестующие добрались до символа индийского государства — Красного форта — и вошли в монумент, где рядом с флагом Индии был поднят флаг фермерских союзов. Тогда более 500 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

It’s been over 2 months & India’s farmers continue to live & protest in the streets of Delhi.



Today, on India’s Republic Day, they protest for the laws to be changed & for their future ✊????#HistoricTractorMarch #IStandWithFarmers pic.twitter.com/1mrIj4vkwr — Randip Janda (@RandipJanda) January 26, 2021

Смерть фермеров в Лахимпуре

Еще один памятный трагический эпизод уходящего года произошел в местечке Лахимпур штата Уттар-Прадеш. Восемь человек, в том числе четверо фермеров, погибли после того, как их сбил внедорожник, предположительно принадлежащий сыну государственного министра по внутренним делам Аджая Мишры.

Верховный суд отстранил правительство Уттар-Прадеша от расследования из-за бездействия в отношении обвиняемых и поместил под арест сына министра и еще 12 подозреваемых.

Инцидент, получивший общенациональное осуждение и превратившийся в одну из крупнейших политических проблем года, расследуется Специальной следственной группой, которая заявила, что это был «заранее спланированный заговор, а не акт халатности». Во время зимней сессии парламента оппозиция потребовала немедленной отставки государственного министра по внутренним делам.

The killing of farmers at Uttar Pradesh's Lakhimpur Kheri was a "planned conspiracy" with intent to commit murder and not a case of death by negligence, the SIT has said.#GameOverBisht

https://t.co/4j68S8HRfg — Arif Rathod (@aarif13) December 30, 2021

Скандал с прослушивающей системой Pegasus

Предполагаемое прослушивание мобильных телефонов политических лидеров, высокопоставленных судей, представителей средств массовой информации и других выдающихся людей с помощью шпионского ПО израильского производства Pegasus вызвало острую реакцию индийской общественности.

В список потенциальных целей прослушки вошли лидер оппозиционной партии «Индийский Национальный Конгресс» Рахул Ганди, специалист по предвыборным технологиям Прашант Кишор, два действующих министра, бывший комиссар по избирательным кампаниям, около 40 журналистов и другие.

Оппозиция, возглавляемая «Индийским Национальным Конгрессом», подняла этот вопрос во время весенней сессии парламента. Верховный суд Индии распорядился о проведении технической группой экспертов широкомасштабного всестороннего расследования обвинений.

Подробнее о скандале.

Федеральное агентство новостей /

Кризис инфраструктуры здравоохранения во время второй волны COVID-19

Вторая волна COVID-19 посеяла хаос по всей стране, унеся сотни жизней, а также осветив ветхое состояние инфраструктуры здравоохранения. Больницы были переполнены, несколько штатов, включая столицу Нью-Дели, столкнулись с критической нехваткой кроватей, кислородных баллонов и другого оборудования.

После вмешательства Верховного суда власти увеличили производство кислорода. Пациенты и их семьи по всей стране обращались в социальные сети, поднимая тревогу по поводу нехватки медицинских ресурсов.

Центральное правительство получило множество негативных отзывов в свой адрес, поскольку уже после начала второй волны правящая партия продолжила политическую агитацию и многотысячные предвыборные митинги в ряде регионов.

Two seriously ill Covid positive patients share the same bed at a hospital in Delhi.

This second wave of the pandemic is like a curse on humanity. pic.twitter.com/s3b6mXhjwj — Soumyadipta (@Soumyadipta) April 15, 2021

Падение Кабула и изменение центрально-азиатской политической стратегии Индии

После захвата власти в Кабуле движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) Индия активизировала свое взаимодействие со странами Центральной Азии (ЦА), входящими во внешний пояс соседства с Афганистаном.

Речь идет о Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Это связано с тем, что талибы исторически близки к Пакистану, и рассчитывать на создание с ним сбалансированного диалога не приходится.

Индия рассматривает пять центральноазиатских государств как своих расширенных соседей и надеется через них укрепить влияние в регионе. Предполагается, что главы пяти стран станут почетными гостями на Дне Республики Индии в 2022 году.

India has invited heads of Central Asian Nations as Republic Day guests. Russia sees this region as home turf. China is pumping money for clout. The U.S has stationed troops. On #GravitasPlus @palkisu explains why Central Asia is critical in today's geopolitical chessboard. pic.twitter.com/yX0CkrOpp5 — WION (@WIONews) December 26, 2021

Попытки наладить взаимодействие с новообразованными центральноазиатскими республиками предпринимаются с момента распада Советского Союза в 1991 году, но связь была и остается серьезной проблемой. Афганистан находится в состоянии перманентной войны, а Пакистан не разрешает использование своей территории для торговли Индии с Центральной Азией.

Нью-Дели настаивает, чтобы страны ЦА использовали порт Чабахар в Иране с его соединительной сетью с Афганистаном. Однако в связи с тем, что власть в Кабуле находится у талибов, этот маршрут тоже пока закрыт.

Крупнейшая террористическая атака наксалитов-маоистов за последние годы

По данным США, в 2020 году «Коммунистическая партия Индии» (маоистская) продолжала оставаться четвертой по разрушительности террористической группировкой в мире.

Нападение на индийскую армию в штате Чхаттисгарх в апреле 2021-го стало одной из самых крупных атак маоистов за последние время — армия потеряла 22 солдата, еще 32 получили ранения. Предполагается, что во время столкновения погибли не менее 30 инсургентов.

Тяжелая экономическая ситуация, вызванная карнантинными мерами из-за пандемии COVID-19, обострила внутренние социальные противоречия в Индии и спровоцировала активность террористических групп.

Подробнее о теракте в Чхаттисгархе.

Федеральное агентство новостей /

Подписание соглашения о соблюдении режима прекращения огня с Пакистаном

Уходящий год начался с неожиданного позитивного поворота в отношениях Индии с Пакистаном — в феврале было подписано соглашение о прекращении огня. Но надеждам на политическую оттепель не суждено было сбыться.

Хотя само по себе прекращение огня сохраняется, официальный диалог между Исламабадом и Нью-Дели так и не был восстановлен. Пакистан настаивает на возврате особого статуса региону Джамму и Кашмир, отозванного Индией в 2019 году. Правительство Нарендры Моди ожидаемо игнорирует эти требования.

Индийские избиратели в основной своей массе поддерживают отмену особого статуса региона и поэтому даже смена правящей партии не принесет возврата к прежнему состоянию дел. Стороны находятся в тупике и смогут выйти из него только после кардинального изменения сопутствующих противостоянию внешних условий. Принесет ли такие перемены наступающий 2022-й год? Сейчас никто не сможет ответить на данный вопрос.

The India-Pakistan Cease-Fire on the eve of the 2 year anniversary of Balakot is surprising, and potentially huge. Dusting off some old dissertation data (so only through 2014) but you can see what a dramatic impact the 2003 Cease-Fire Agreement had on cross-border violence. https://t.co/ciPxKb6LTY pic.twitter.com/6w7MaUMLrn — Sameer P. Lalwani (@splalwani) February 25, 2021

Индия и Китай — война и торговля

В этом году Нью-Дели и Пекин достигли вехи — их двусторонняя торговля превысила отметку в 100 миллиардов долларов США. Тем не менее это не вызвало радости в обеих столицах, поскольку страны переживают «особенно тяжелый период» в своих отношениях из-за военного противостояния в Восточном Ладакхе.

При этом торговый дефицит, который все это время вызывает серьезную озабоченность Индии, составил 61,547 миллиарда долларов США за 11 месяцев, что на 53,49% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Amid boycott, India-China trade volume at record high of $100bn: Report https://t.co/lzliJiWDK8 via @ETAuto

trade volume between India and China hit a record high of $100 billion by Novem ..



Read more at:https://t.co/JxfKjsPuIe — Gyan Prakash (@Jabalpursafety) December 29, 2021

Пограничное противостояние между армиями Индии и Китая началось 5 мая 2020 года после ожесточенного столкновения в районе озера Пангонг. Обе стороны постепенно усилили свое развертывание, перебросив в регион десятки тысяч солдат, а также тяжелое вооружение.

В результате серии военных и дипломатических переговоров Пекин и Нью-Дели завершили процесс разъединения в ряде наиболее важных спорных районов. Несмотря на это, каждая сторона до сих пор поддерживает присутствие от 50 000 до 60 000 военнослужащих вдоль Линии фактического контроля, как называется китайско-индийская граница.

Противостояние в Ладакхе полностью застопорило отношения двух государств на всех фронтах, кроме торговли. Судьба окончательного разъединения войск в спорном районе зависит от внешних политических факторов, и, в частности, степени сближения Индии и США.

Индия и «Четверка»

«Четверка», также известная как «Четырехсторонний диалог по безопасности», представляет собой неофициальный стратегический форум, состоящий из четырех стран, а именно Соединенных Штатов Америки, Индии, Австралии и Японии.

Участники форума пообещали стремиться к созданию Индо-Тихоокеанского региона, который был бы открытым, инклюзивным и свободным от принуждения.

Важно отметить, что Китай претендует почти на все спорное Южно-Китайское море, хотя Тайвань, Филиппины, Бруней, Малайзия и Вьетнам претендуют на отдельные его части. Пекин построил искусственные острова и военные объекты в Южно-Китайском море. У Китая также есть территориальные споры с Японией в Восточно-Китайском море. Россия и Китай считают, что единственная задача этого альянса — противостояние Пекину в Индо-Пацифике.

PM Modi At Quad Summit #ModiInUSA pic.twitter.com/BjFISnOR53 — Narendra Modi fan (@narendramodi177) September 24, 2021

Нарендра Моди присутствовал на первом в истории личном саммите лидеров четырех стран 24 сентября 2021 года. В своем выступлении он подчеркнул, что «твердо верит, что объединение четырех демократий будет действовать как «сила глобального блага» и обеспечит мир и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе, а также во всем мире».

Китай изначально выступал против формирования «Четверки», и с тех пор его позиция не изменилась. В 2018 году министр иностранных дел Китая обвинил группу в открытом разжигании разногласий между региональными державами в Азии. Сближение Индии и США, в частности, через участие в «Четверке», будет оказывать важное влияние на отношения двух азиатских стран в наступающем году.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.