Бывшего мужа Марии Мироновой заподозрили в романе с молодой стюардессой

Москва, 30 декабря. Актер Алексей Макаров предположительно встречается с молодой стюардессой, которую зовут Полина Загоскина. Об их романе свидетельствуют публикации в соцсетях.

Сын актрисы Любови Полищук успел побывать в браке три раза. Например, Макаров был женат на актрисе Марии Мироновой, однако знаменитые супруги развелись в 2013 году.

Летом 2020 года актер объявил, что он снова не одинок. Артист опубликовал фото, на котором он целует обнаженные женские ноги, но личность избранницы не раскрыл, иронично уходя от ответов на вопросы по этой теме.

Однако публикации в Instagram говорят, что экс-супруг Мироновой встречается с молодой бортпроводницей. Так, летом 2021 года Макаров летал на отдых и выложил фото, на котором он плавает в круге. На странице Загоскиной в тот же день появился аналогичный снимок.

Prt Scr instagram.com / @makarov_alexey_ /@polly_zagoskina

Еще один пост, из-за которого актера можно заподозрить в романе со стюардессой, — майское видео экс-супруга Мироновой с самурайским мечом. Загоскина тоже публиковала ролик с таким оружием, при этом фон в обоих видео совпадает.

Pr Scr instagram.com / @polly_zagoskina / @makarov_alexey_

Отношения Макарова и его избранницы рассекретила «Экспресс газета». Изданию рассказали о романе в окружении сына Полищук. По словам источника, артист познакомился с возлюбленной во время одного из полетов.

«Секс со стюардессой во время полета — несбыточная мечта многих мужчин, а для Лехи это вполне может быть явью», — позавидовал актеру инсайдер.

Что касается Мироновой, то она после расставания с Макаровым вышла замуж за молодого супруга. Недавно в Сети появились слухи о разводе актрисы, но она опровергла подобные сообщения.