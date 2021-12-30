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Менеджеры Костюшкина предлагали Монеточке выкупить песню «Женщина, я не танцую»

Шоу-бизнес
Менеджеры Костюшкина предлагали Монеточке выкупить песню «Женщина, я не танцую»
Невские Новости  /  Варвара Мешавкина

Москва, 30 декабря. Менеджеры экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина предлагали Елизавете Гырдымовой (Монеточка) выкупить трек «Женщина, я не танцую», но та отказалась из-за его стоимости. Артистка отрицает, что одна из ее композиций похожа на хит Костюшкина. Об этом сообщил адвокат Роман Лалаян.

По словам правозащитника, никаких подвижек по этому делу нет. Костюшкин требует компенсации в размере 900 тысяч рублей, а также удалить песню Монеточки со всех площадок. Лалаян добавил, что певице предлагали купить хит его клиента за 200 тысяч рублей.

«Она сказала, что это очень дорого, того не стоит и так далее. Мы даже в суде предлагали отказаться от иска в случае, если она откажется ее исполнять. Но и этого не произошло», — поделился адвокат с «360».

Судебный процесс продолжается с лета. Представители Костюшкина пытались урегулировать этот вопрос без суда, но тщетно. Монеточка утверждала, что ее песня — всего лишь пародия. Однако экспертиза подтвердила, что композиции Костюшкина и Монеточки на 73% идентичны. Рассмотрение дела продолжится в Басманном суде Москвы.

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песня певица монеточка
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