Иран заявил об успешном пуске ракеты-носителя «Симург»

Тегеран, 30 декабря. Пресс-секретарь космического управления Министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни объявил об успешном испытательном запуске ракеты-носителя «Симург» с тремя спутниками на борту.

По его словам, все этапы подготовки, старт и полет прошли без происшествий, в результате чего «исследовательские цели» операции были достигнуты. Он не сообщил о предназначении спутников, но подчеркнул, что на земле были получены все необходимые телеметрические данные для «скорейшего планирования и осуществления полноценного орбитального запуска».

Iran launches rocket into space as nuclear talks continue https://t.co/podoHZ1V0y pic.twitter.com/JgAeAZ4mT5 — Andy Vermaut (@AndyVermaut) December 30, 2021

«В ходе этого испытательного полета на высоте 470 километров при скорости в 7350 метров в секунду были впервые одновременно выпущены три исследовательских аппарата», — сказал Хосейни.

При этом космическое управление прямо не указало на то, вышел ли доставленный ракетой груз на орбиту, на что обратили внимание некоторые СМИ. На этой почве многие пользователи Twitter начали активно публиковать информацию о том, что пуск прошел неудачно. Тем не менее ни один из источников не привел каких-либо конкретных свидетельств, ссылок на экспертные мнения или официальные заявления, подтверждающие или опровергающие официальную позицию властей Ирана.

In February 2020, Iran tried and again failed to to put a satellite into orbit using Simorgh SLV.

The same SLV was used in today's failed launch (30Dec2021).https://t.co/uzsmVCPpCv — Khosro Kalbasi (@KhosroKalbasi) December 30, 2021

О том, что Тегеран готовится к запуску ракеты, ранее сообщало информационное агентство Associated Press по итогам собственного расследования на основе спутниковых снимков Planet Labs Inc. Результаты космической разведки показали возросшую активность на космодроме Имама Хомейни, которая обычно предваряла подобные операции.

Ракетная программа Исламской Республики за последние несколько лет пережила череду неудач. В частности, лишь первый суборбитальный полет ракеты «Симург» в 2016 году прошел успешно. В 2017-м и 2019-м пуски провалились из-за проблем со второй и третьей ступенью соответственно, а в начале прошлого года носитель не смог развить достаточную скорость для вывода аппарата на расчетную орбиту. Также ряд СМИ со ссылкой на Пентагон сообщал об очередном неудачном пуске «Симурга» в середине этого года, о чем официальные источники в Иране не упоминали вовсе. К такому выводу пришли и сотрудники Associated Press, вновь по итогам изучения орбитальных снимков.

L'Iran ha messo in orbita il suo primo satellite militare autoprodotto denominato Nur 1 (orbita 425 km) con un missile a due stadi Qased.

(Qased a Nur, "messaggero di luce")

Lo annuncia ai media iraniani la IRGC (Guardia della rivoluzione). pic.twitter.com/h1RadMU3xN — Angelo Gambella (@agambella) April 22, 2020

Куда лучшие результаты показал Корпус стражей исламской революции (КСИР), который реализует собственную военную программу. В 2020 году с помощью ракеты «Касед» ему удалось запустить первый иранский спутник военного назначения под названием «Нур». Этот успех заметно обеспокоил противников Тегерана, поскольку при создании таких носителей применяются те же технологии, что и при изготовлении ракет баллистических. В первую очередь это является угрозой для Израиля, который после начала переговоров по возвращению к ядерной сделке уже неоднократно призывал США потребовать от Исламской Республики отказаться от космической программы.