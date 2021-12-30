Yomiuri: подлодки ВМС Японии получат крылатые ракеты дальнего радиуса действия

Токио, 30 декабря. Власти Японии изучают возможность оснащения подводных лодок новыми крылатыми ракетами, радиус действия которых составит более тысячи километров. Об этом сообщает японская газета Yomiuri.

Токио рассматривает данный вопрос в рамках обсуждаемой концепции применения превентивных ударов, которая допускает ракетные атаки на военные базы противника в качестве оборонительной меры. В настоящее время у японских военных нет таких ракет, однако на их разработку Токио планирует выделить около 340 миллионов долларов.

По данным журналистов, оснащение японского подводного флота новыми ракетами может состояться во второй половине нынешнего десятилетия.

Ранее стало известно, что власти Франции предложили Японии обсудить заключение соглашения, которое создаст условия для проведения регулярных совместных военных учений. Договоренности позволят беспрепятственно перемещать через границу военнослужащих, вооружения и боеприпасы для проведения маневров. Кроме того, документ предусматривает обмен секретной информацией, взаимное снабжение горючим и оказание прочей технической поддержки.