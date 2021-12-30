Триполи, 30 декабря. Бывший министр промышленности Ливии Махмуд Ахмад аль-Фтисе обвинил США и Францию во вмешательстве во всеобщие выборы, что в последующем привело к их срыву.

Во время онлайн-конференции, в которой также участвовали бывший министр планирования Ливии Исса Тувегейр, экс-посол Турции в Ливии Улуч Озюлькер и отставной начальник штаба ВМС Турции Джихад Яйджи, чиновник поднял вопрос будущего Северной Африки. Главной темой встречи стала отсрочка плебисцита и поиски мира в Восточном Средиземноморье.

«США и Франция виновны во вмешательстве во всеобщие выборы. Сами ливийцы не выбирали 24 декабря в качестве даты голосования», — заявил Аль-Фтисе.

Бывший министр промышленности убежден, что Белый дом и Елисейский дворец хотели бы видеть в Триполи нового диктатора. Им нет дела до будущего народа североафриканского государства.

«Вышеуказанные сверхдержавы волнуют в Ливии лишь вопросы терроризма, миграции и энергетики, а о демократии никто не думает», — подытожил Аль-Фтисе.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей неоднократно указывал на то, что западные государства вмешиваются в процесс подготовки всеобщих выборов в североафриканском государстве и в итоге добьются срыва голосования. По его мнению, это мероприятие реализуется ради получения нефтедолларов.