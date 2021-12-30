Посол Египта обсудил с Минпромторгом России вопросы экономического сотрудничества

Москва, 30 декабря. Посол Арабской Республики Египет в Москве Назих ан-Нагари обсудил с заместителем министра промышленности и торговли России Василием Осьмаковым аспекты двустороннего экономического сотрудничества в различных областях.

Об этом сообщил МИД АРЕ на своей официальной странице в Facebook. Согласно информации внешнеполитического ведомства, на встрече рассматривались последние события, связанные с реализацией проектов российской промышленной зоны (РПЗ) на берегу Суэцкого канала, АЭС «Эль-Дабаа», производством и поставкой 1300 железнодорожных вагонов, а также возможности сотрудничества в различных секторах экономики. Особое внимание стороны уделили сферам торговли, фармацевтической промышленности, автомобилестроения, морского и воздушного транспорта.

Кроме того, чиновники обсудили текущую подготовку к участию Египта в качестве приглашенного государства на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне 2022 года. В заявлении по итогам встречи посол высоко оценил уровень сотрудничества, объединяющего Каир и Москву. По его словам, коммерческие проекты отражают связывающие обе страны крепкие стратегические отношения. Ан-Нагари отметил также, что в ходе диалога достигнута договоренность о продолжении совместной координации с целью увеличения торгового обмена и объема инвестиций в интересах двух государств.

В текущем месяце стало известно о стремлении России и Египта создать в Каире свободную зону для хранения зерна. Ожидается, что данный проект повысит уровень продовольственной безопасности африканской страны и региона.