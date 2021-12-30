Красноярские водители выстроили автомобили в фигуру огромной елки

Сотни машин собрались в заранее определенное время на пустыре неподалеку от улицы Алексеева. «Авторисование» проходило под бдительным надзором сотрудников ГИБДД. В итоге 460 автомобилей выстроились в фигуру гигантской ели.

Звезду новогоднего дерева образовали автоинспекторы, сияя проблесковыми маячками. Настоящее чудо произошло, когда все участники флешмоба волнообразно включили «аварийку» и елочка «зажглась».

В ГУ МВД России рассказали, что акция призвана привлечь внимание к необходимости соблюдения правил дорожного движения и безопасности на дорогах.