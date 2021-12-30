Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 19:59
19:58
Происшествия
Физрук из Щелково стал фигурантом дела о домогательстве после жалобы школьницы
19:57
Экономика
Российский рынок акций может достичь исторического максимума в 2022 году
19:52
Армия
Минобороны Эстонии может предоставить Украине ПТРК Javelin и крупнокалиберные гаубицы
19:48
Общество
Терапевт Алексеева объяснила, чем можно заразиться в общественном туалете
19:48
Общество
Бывший советник Рейгана Масси получила гражданство России
19:46
Экономика
Специальные кредиты для самозанятых могут появиться в России
19:46
Весь мир
Бегство США из Афганистана, встреча Путина и Байдена — чем запомнился 2021-й
19:44
Армия
Эксперт Кошкин: ЗРК С-550 способны противостоять вражеским ракетам любой дальности
19:44
Общество
Памятник абсурду: кому выгодна установка «металлических карикатур» на российских улицах
19:41
Шоу-бизнес
Таюрская согласилась встречать Новый год с Прусикиным и его бывшей женой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин подписал закон о создании объединенной системы ПВО России и Таджикистана

Армия
Путин подписал закон о создании объединенной системы ПВО России и Таджикистана
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 30 декабря. Российский президент Владимир Путин поставил подпись под законом о формировании объединенной системы противовоздушной обороны РФ и Таджикистана.

Соглашение об образовании единой противовоздушной обороны России и Таджикистана было заключено в 2021 году. Закон о создании региональной системы ПВО двух стран был ратифицирован обеими палатами российского парламента и после этого направлен Путину.

Ранее стало известно, что в течение 2021 года военнослужащие 201-й российской базы в Таджикистане провели рекордное количество антитеррористических учений. О планах проведения 30 декабря телефонных переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом информировал RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Путин подписал закон о создании объединенной системы ПВО России и Таджикистана
путин россия таджикистан пво
Комментировать