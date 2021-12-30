Путин подписал закон о создании объединенной системы ПВО России и Таджикистана

Москва, 30 декабря. Российский президент Владимир Путин поставил подпись под законом о формировании объединенной системы противовоздушной обороны РФ и Таджикистана.

Соглашение об образовании единой противовоздушной обороны России и Таджикистана было заключено в 2021 году. Закон о создании региональной системы ПВО двух стран был ратифицирован обеими палатами российского парламента и после этого направлен Путину.

Ранее стало известно, что в течение 2021 года военнослужащие 201-й российской базы в Таджикистане провели рекордное количество антитеррористических учений. О планах проведения 30 декабря телефонных переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом информировал RT.