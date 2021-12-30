Движение «Ан-Нахда» призвало партии Туниса к всеобъемлющему диалогу

Тунис, 30 декабря. Политическое движение «Ан-Нахда» призвало к всеобъемлющему национальному диалогу для формирования единого фронта. Представители фракции подписали петицию и направили документ другим партиям республики.

Авторы документа обратились к единомышленникам, выступающим против мер президента, с предложением объединить усилия и выработать общий план действий.

«Цель всеобъемлющего диалога — сформировать единый фронт, который возглавит политическое и народное движение и ускорит возобновление демократической жизни и восстановление законности», — говорится в сообщении партии.

Представители «Ан-Нахды» призывали единомышленников защитить права и свободы, которые нарушаются в стране с 25 июля, и разработать экономическое и социальное видение для решения ухудшающейся ситуации.

Тунис переживает политический кризис после введения «исключительных мер» по решению президента Каиса Саида. По его указу приостановлена работа парламента и уволен премьер-министр.

Глава республики заявил, что реализуемые действия проходят в рамках Конституции и в интересах страны. Движение «Ан-Нахда» придерживается другого мнения.

Ряд политических и гражданских сил Туниса критикует действия Саида, считая их «переворотом против Конституции». Однако большинство других поддерживает решения президента и называет их «исправлением курса революции 2011 года».

Партия «Ан-Нахда» придерживается взглядов запрещенной в России организации «Братья-мусульмане»1. Активисты движения выступают против кардинальных решений главы республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.