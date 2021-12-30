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Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID в России

Спорт
Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID в России
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Москва, 30 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении паспортов болельщика (Fan ID).

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о введении на территории страны Fan ID с 1 июня 2022 года. Документ был размещен на интернет-портале правовой информации. До этого закон о введении Fan ID приняла Госдума. Оформить документ можно через порталы госуслуг. В Fan ID будет отражаться история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. Документ уже использовался в России для посещения матчей Кубка конфедераций, ЧМ-2018 и Евро-2020.

Ранее московский «Спартак» объявил о переходе защитника молодежной сборной России Леона Классена. Игрок австрийского «Тироля» подписал контракт до июня 2025 года.

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