NYT рассказали о буме в производстве марихуаны в Оклахоме

Оклахома-Сити, 30 декабря. Оклахома стала центром по выращиванию марихуаны в США. В октябре количество ферм, где производят каннабис, превысило девять тысяч. Об этом сообщает газета The New York Times.

Oklahoma, which hasn’t legalized recreational marijuana, is one of the easiest places in the U.S. to launch a weed business. Low start-up costs and lax rules have lured entrepreneurs from across the country. https://t.co/gCRllZfmaX — The New York Times (@nytimes) December 29, 2021

По данным NYT, с тех пор как три года назад власти легализовали медицинскую марихуану, Оклахома стала одним их самых популярных мест в США для запуска бизнеса по выращиванию наркотиков. В настоящее время в штате больше розничных магазинов каннабиса, чем в Колорадо, Орегоне и Вашингтоне, вместе взятых. В октябре Оклахома по количеству ферм обогнала Калифорнию — их насчитывается более девяти тыс. На рост производства сказалась и стоимость лицензии для открытия в 2,5 тыс. долларов в отличие от 10 тыс. в Арканзасе и других штатах. По словам директора Управления медицинской марихуаны Оклахомы Адрия Берри, с начала года доходы от продаж каннабиса составили 138 миллионов долларов.

В материале также говорится, что в городах штата сейчас гораздо больше аптек, чем продовольственных магазинов, а производства обогнали по количеству хозяйства, на которых выращивали пшеницу и хлопок. Также в штате идет активная работа по сокращению черного рынка. Сенатор Джеймс Инхоф в этом году запросил у федерального правительства четыре миллиона долларов для борьбы с незаконными фермами.

При этом в штате до сих пор не легализована продажа марихуаны в рекреационных целях, а медицинское назначение есть у порядка 10% жителей из четырехмиллионного населения Оклахомы.

В начале декабря власти Сан-Франциско отменили налог на продажу марихуаны, чтобы лицензионные торговцы могли конкурировать с черным рынком.