Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 19:58
19:58
Происшествия
Физрук из Щелково стал фигурантом дела о домогательстве после жалобы школьницы
19:57
Экономика
Российский рынок акций может достичь исторического максимума в 2022 году
19:52
Армия
Минобороны Эстонии может предоставить Украине ПТРК Javelin и крупнокалиберные гаубицы
19:48
Общество
Терапевт Алексеева объяснила, чем можно заразиться в общественном туалете
19:48
Общество
Бывший советник Рейгана Масси получила гражданство России
19:46
Экономика
Специальные кредиты для самозанятых могут появиться в России
19:46
Весь мир
Бегство США из Афганистана, встреча Путина и Байдена — чем запомнился 2021-й
19:44
Армия
Эксперт Кошкин: ЗРК С-550 способны противостоять вражеским ракетам любой дальности
19:44
Общество
Памятник абсурду: кому выгодна установка «металлических карикатур» на российских улицах
19:41
Шоу-бизнес
Таюрская согласилась встречать Новый год с Прусикиным и его бывшей женой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

NYT рассказали о буме в производстве марихуаны в Оклахоме

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 18:34
Весь мир
NYT рассказали о буме в производстве марихуаны в Оклахоме
PrScr Twitter  /  @SupervisorCook

Оклахома-Сити, 30 декабря. Оклахома стала центром по выращиванию марихуаны в США. В октябре количество ферм, где производят каннабис, превысило девять тысяч. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным NYT, с тех пор как три года назад власти легализовали медицинскую марихуану, Оклахома стала одним их самых популярных мест в США для запуска бизнеса по выращиванию наркотиков. В настоящее время в штате больше розничных магазинов каннабиса, чем в Колорадо, Орегоне и Вашингтоне, вместе взятых. В октябре Оклахома по количеству ферм обогнала Калифорнию — их насчитывается более девяти тыс. На рост производства сказалась и стоимость лицензии для открытия в 2,5 тыс. долларов в отличие от 10 тыс. в Арканзасе и других штатах. По словам директора Управления медицинской марихуаны Оклахомы Адрия Берри, с начала года доходы от продаж каннабиса составили 138 миллионов долларов.

В материале также говорится, что в городах штата сейчас гораздо больше аптек, чем продовольственных магазинов, а производства обогнали по количеству хозяйства, на которых выращивали пшеницу и хлопок. Также в штате идет активная работа по сокращению черного рынка. Сенатор Джеймс Инхоф в этом году запросил у федерального правительства четыре миллиона долларов для борьбы с незаконными фермами.

При этом в штате до сих пор не легализована продажа марихуаны в рекреационных целях, а медицинское назначение есть у порядка 10% жителей из четырехмиллионного населения Оклахомы.

В начале декабря власти Сан-Франциско отменили налог на продажу марихуаны, чтобы лицензионные торговцы могли конкурировать с черным рынком.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / NYT рассказали о буме в производстве марихуаны в Оклахоме
сша марихуана производство оклахома
Комментировать