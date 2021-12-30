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Проблемы с камерами и багажниками выявлены у электромобилей Tesla

Экономика
Проблемы с камерами и багажниками выявлены у электромобилей Tesla
wikipedia.org  /  Windell Oskay / CC BY 2.0

Вашингтон, 30 декабря. Американская компания Tesla намерена отозвать 475 тысяч электромобилей в США из-за проблем с камерами заднего вида и замками багажников, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) сообщило об отзыве 236 тыс. электромобилей Model 3, произведенных в 2017-2020 гг. Выяснилось, что кабель камеры заднего вида может получить повреждения при открытии и закрытии багажника. Помимо этого, Tesla отзывает 119 тыс. электромобилей Model S, выпущенных с 2014 года. Там была выявлена неисправность замка переднего багажника.

«Tesla отозвала 475 тысяч автомобилей в США — что практически равно уровню ее международных поставок в прошлом году — из-за технических неполадок, которые могут увеличить риск аварий», — сообщило агентство Bloomberg.

Компания Tesla намерена исправить все недочеты за свой счет. Плата с автовладельцев браться не будет. В связи с этим эксперты прогнозируют падение стоимости акций компании на 1,2%.

Американская компания Tesla в ноябре выявила дефект на электромобилях моделей Model 3 и Model Y. Неисправность связана с креплениями, которые обеспечивают соединение подвески с подрамником. Неправильная установка может привести к их ослаблению и стать причиной аварии. Автопроизводитель отозвал машины назад, чтобы предотвратить возможный урон.

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