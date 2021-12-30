Лондон, 30 декабря. Европейский союз отсутствует на переговорах России и США по гарантиям безопасности из-за его фактической бесполезности в таких серьезных вопросах. К такому выводу пришли читатели издания Daily Express.

Таблоид привел комментарий главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который в крайне резких выражениях отозвался о грядущих контактах Москвы и Вашингтона и призвал Белый дом не заключать никаких соглашений. Британцы раскрыли причину истерик брюссельского чиновника — по их мнению, ЕС оказался задет за живое тем, что судьба глобальной безопасности решается без его участия.

«Местный кооператив не приглашается за большой стол со взрослыми», — ехидствует пользователь под ником keithgoodall.

Причина в таком пренебрежении Москвы и Вашингтона европейским блоком — в отсутствии реального военного потенциала и международного авторитета, считают комментаторы Daily Express. Еще одна причина подобного отношения к официальному Брюсселю заключается в тотальной нерешительности лидеров Старого Света, которая может похоронить потенциально полезную инициативу.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Невозможно вовлечь нерешительные организации с плохими навыками ведения переговоров в дискуссии такого масштаба. Более продуктивно позволить присутствовать отдельной суверенной стране», — объяснил читатель Gordie1234.

«За исключением Франции, у ЕС очень небольшой военный потенциал, поэтому они почти так же полезны, как шоколадные солдатики. ЕС — это не Европа и не суверенная нация, а просто рыночный прилавок для бедняков с манией величия. Почему они там должны быть?» — задается риторическим вопросом Fredbeare.

Контакты России и США по гарантиям безопасности начнутся после новогодних праздников. Однако до их начала президент РФ Владимир Путин и лидер Соединенных Штатов Джо Байден проведут телефонный разговор. Как отметили в Кремле, беседа политиков затронет те же темы, что были подняты в рамках видеоконференции 7 декабря.