Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 18:29
18:29
Происшествия
Казанец нашел в лесу пистолет и застрелил посетителя бара
18:21
Общество
Футболисты Дзюба и Кержаков встретятся с детьми в рамках акции «Елка желаний»
18:17
Происшествия
В Москве эскортница зарезала клиента на улице Космонавтов
18:16
Экономика
Проблемы с камерами и багажниками выявлены у электромобилей Tesla
18:16
Политика
Читатели Daily Express поддержали решение не приглашать ЕС на переговоры по безопасности
18:13
Происшествия
Правоохранители задержали выдворенного из России бойца ММА Чоршанбиева по прилете в Душанбе
18:08
Общество
Российские врачи из Краснодара записали рэп-кавер «Скованных одной цепью» про коронавирус
18:07
Общество
Двухмесячный щенок будет учиться искать оружие и взрывчатку в аэропорту Симферополя
18:05
Общество
Две картины с Брюсом Уиллисом попали в список худших фильмов года от Metacritic
18:05
Политика
Премьер-министр Венгрии Орбан запланировал встречу с Путиным в феврале
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Читатели Daily Express поддержали решение не приглашать ЕС на переговоры по безопасности

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 18:16
Политика
Читатели Daily Express поддержали решение не приглашать ЕС на переговоры по безопасности
Федеральное агентство новостей

Лондон, 30 декабря. Европейский союз отсутствует на переговорах России и США по гарантиям безопасности из-за его фактической бесполезности в таких серьезных вопросах. К такому выводу пришли читатели издания Daily Express.

Таблоид привел комментарий главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который в крайне резких выражениях отозвался о грядущих контактах Москвы и Вашингтона и призвал Белый дом не заключать никаких соглашений. Британцы раскрыли причину истерик брюссельского чиновника — по их мнению, ЕС оказался задет за живое тем, что судьба глобальной безопасности решается без его участия.

«Местный кооператив не приглашается за большой стол со взрослыми», — ехидствует пользователь под ником keithgoodall.

Причина в таком пренебрежении Москвы и Вашингтона европейским блоком — в отсутствии реального военного потенциала и международного авторитета, считают комментаторы Daily Express. Еще одна причина подобного отношения к официальному Брюсселю заключается в тотальной нерешительности лидеров Старого Света, которая может похоронить потенциально полезную инициативу.

Читатели Daily Express поддержали решение не приглашать ЕС на переговоры по безопасности
ФБА «Экономика сегодня» /

«Невозможно вовлечь нерешительные организации с плохими навыками ведения переговоров в дискуссии такого масштаба. Более продуктивно позволить присутствовать отдельной суверенной стране», — объяснил читатель Gordie1234.

«За исключением Франции, у ЕС очень небольшой военный потенциал, поэтому они почти так же полезны, как шоколадные солдатики. ЕС — это не Европа и не суверенная нация, а просто рыночный прилавок для бедняков с манией величия. Почему они там должны быть?» — задается риторическим вопросом Fredbeare.

Контакты России и США по гарантиям безопасности начнутся после новогодних праздников. Однако до их начала президент РФ Владимир Путин и лидер Соединенных Штатов Джо Байден проведут телефонный разговор. Как отметили в Кремле, беседа политиков затронет те же темы, что были подняты в рамках видеоконференции 7 декабря.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Читатели Daily Express поддержали решение не приглашать ЕС на переговоры по безопасности
россия сша евросоюз переговоры иносми daily express Жозеп Боррель гарантии безопасности в сети обсуждают
Комментировать