Две картины с Брюсом Уиллисом попали в список худших фильмов года от Metacritic

Лос-Анджелес, 30 декабря. Агрегатор рецензий Metacritic составил топ-15 худших фильмов уходящего года. В антирейтинг попали сразу две картины с актером Брюсом Уиллисом.

Боевик под названием «Звездный рубеж», в котором снялся исполнитель роли Джона Макклейна из «Крепкого орешка», получил на сайте девять баллов из 100 и занял вторую строчку списка худших фильмов 2021 года. На девятом месте оказался триллер с Уиллисом «Полночь на злаковом поле», заработавший 24 балла из 100 возможных.

Помимо кинокартин со звездой боевиков, в антирейтинг Metacritic попали фильмы «Беги, прячься, бей» (13 баллов), «Спаситель» (22 балла), «Ангел мести» (22 балла), «Мьюзик» (23 балла), «Страсть, любовь и стволы» (23 балла), «Виртуоз» (24 балла), «Дать дуба в округе Юба» (24 балла), «Американская предательница» (25 баллов), «Ограбление по-джентльменски» (25 баллов), «Бывшая с того света» (26 баллов), «Опасный» (27 баллов) и «Когда я мотылек» (28 баллов). Первое место заняла картина «Я, ты, безумие», набравшая на сайте всего семь баллов.

Список составляли из кинокартин, вышедших до 29 декабря 2021 года. При формировании топа учитывали только ленты, получившие не менее четырех рецензий.

Ранее Брюс Уиллис стал лицом рекламной кампании «МегаФона». В роликах использовался образ актера времен «Крепкого орешка».