Премьер-министр Венгрии Орбан запланировал встречу с Путиным в феврале

Будапешт, 30 декабря. Уходящий год был самым успешным с точки зрения отношений Москвы и Будапешта. Об этом в Facebook написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Согласно информации внешнеполитического ведомства, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запланировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она может состояться в начале февраля.

«Премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом Владимиром Путиным в начале февраля, подготовка ведется», — написал дипломат в соцсети.

Ранее власти Венгрии заявили о готовности сотрудничать с Россией по защите христиан на Ближнем Востоке. Если Москва готова к взаимодействию, то Будапешт открыт к действиям по этому вопросу.