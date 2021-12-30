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Российские экспортеры получат возможность сэкономить 50% на поставках за границу
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Российские экспортеры получат возможность сэкономить 50% на поставках за границу

Экономика
Российские экспортеры получат возможность сэкономить 50% на поставках за границу
pixabay.com  /  geralt

Москва, 30 декабря. Экспортеры продукции из РФ смогут сэкономить до 50% стоимости поставок за границу при условии, если они продали свой товар через интернет. Об этом сообщил Российский экспортный центр со ссылкой на постановление кабмина.

Речь идет о постановлении правительства от 25.12.2021 №2488. Как уточняется, на государственную поддержку смогут рассчитывать почтовые операторы, обслуживающие международные логистические операции. Отбор получателей помощи будет проводить Минпромторг РФ.

«Благодаря принятой мере, российские компании смогут воспользоваться сниженными тарифами на международные почтовые отправления при продаже продукции, произведенной на территории России, через маркетплейсы. Размер скидки может составить до 50% от изначального размера тарифа», — говорится в сообщении РЭЦ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил о рекордном объеме несырьевого экспорта из России. По его словам, в этом году показатель превысит 180 млрд долларов.

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