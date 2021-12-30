Вооруженные силы России будут отмечать День трубопроводных войск 14 января

Москва, 30 декабря. День трубопроводных войск — это новый праздник для российской армии, согласованный президентом РФ Владимиром Путиным. Он будет отмечаться 14 января.

Согласно информации на официальном сайте Минобороны РФ, трубопроводные войска России обеспечивают непрерывную доставку топлива на дальние расстояния. «Арсенал» войск составляют различные средства по механизации работ, специальные автомобили, сборно-разборные полевые магистральные трубы и трубомонтажная техника.

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День трубопроводных войск и отмечать его 14 января», — говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте правовой информации.

Стоит отметить, что трубопроводные войска принимали участие в тушении масштабных лесных пожаров в 1972 и 2010 годах, а также помогали ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировали проведение российско-белорусских военных учений в 2022 году.