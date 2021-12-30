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Спасатели МЧС ДНР обеспечат безопасность жителей республики в новогоднюю ночь
Общество
Спасатели МЧС ДНР обеспечат безопасность жителей республики в новогоднюю ночь
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Донецк, 30 декабря. Для обеспечения безопасности Донецкой Народной Республики в новогоднюю ночь заступают на дежурство более 500 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Об этом информационному агентству «Новороссия» рассказали в пресс-службе МЧС ДНР. Все службы будут приведены в состояние повышенной готовности.

Пожарные караулы будут осуществлять работу на 120 единицах спецтехники, а в местах массового скопления людей будут дежурить дополнительно 23 специалиста и 5 единиц аварийно-спасательной и пожарно-спасательной техники. Будет сделано все возможное, чтобы жители республики могли встретить Новый год спокойно и без эксцессов.

Ранее ФАН рассказывал о получении донецкой больницей гуманитарной помощи из России. В детский клинический госпиталь были доставлены медикаменты на 900 тысяч рублей.

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днр мчс новый год
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