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Тарасов впервые показал лицо сына от Анастасии Костенко

Шоу-бизнес
Тарасов впервые показал лицо сына от Анастасии Костенко
instagram.com  /  @tarasov23

Москва, 30 декабря. Экс-супруг певицы Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов поделился в Instagram снимком своего наследника Алексея. Мальчик удобно устроился на руках у звездного отца.

Алексей появился на свет два месяца назад. Для Тарасова и его супруги Анастасии Костенко это было радостное событие. Пара воспитывает двух девочек — Милану и Еву. Футболист в шутку написал, что сын спас его от «бабьего царства».

«Сын. Всего два месяца, как я отец сына и это совершенно другие чувства. Пока я терпеливо жду, когда ты наешься молока у мамки. Вот тогда у нас с тобой будет другой мужской разговор. Не верится, что теперь у меня есть союзник, маленький мужик», — с гордостью написал он.

Тарасов впервые показал лицо сына от Анастасии Костенко
Prt Scr instagram.com / @tarasov23

На опубликованном снимке Тарасов и его сын позируют в красной спортивной форме. Пост набрал почти 50 тысяч лайков, под ним появилось множество комментариев.

«Сынуля — просто копия папы. Вызывает улыбку»;

«Очень искренняя фотография. Видно, что Дима очень рад»;

«Здоровья маленькому футболисту. Звезда спорта растет», — отреагировали фолловеры.

В октябре Тарасов объявил о приостановке спортивной карьеры из-за беременности Костенко. Через два месяца он выпустил дебютный клип на песню «Мне тебя мало», который посвятил жене.

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Все новости / Шоу-бизнес / Тарасов впервые показал лицо сына от Анастасии Костенко
дети костенко тарасов
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