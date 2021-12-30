Целительница из Перу проводит ритуалы очищения с помощью черных морских свинок

Традиция лечить людей, натирая их морскими свинками, уходит корнями далеко в древние времена. По словам целительницы, этот ритуал способен очистить человека от плохих мыслей, связанных, например, с уходом близкого человека. К тому же такое помазание придает энергии, поднимает тонус и настроение.

«Черная морская свинка убирает все плохие вибрации. К тому же, она, как рентгеновский снимок, передает информацию, чтобы очистить ауру, шрамы, болезни, это очень хороший ритуал очищения», — уверена Норма Чокехуанка.

Целительница принимает людей на открывшейся недавно в Перу ежегодной «Ярмарке желаний». Распахнувшая двери в преддверии Нового года, она посвящена духовному очищению и исполнению самых искренних чаяний. Верящие в чудо перуанцы устремились сюда за укреплением здоровья.

«Мне стало лучше. По крайней мере, сейчас я чувствую себя активной, готовой к работе, ощущаю силу и прилив энергии», — поделилась клиентка целительницы Марта Куайн.

Помимо участия в целебных обрядах, посетители выставки активно приобретают ритуальные статуэтки, талисманы, куклы и советы гадалок.