Директор РУССТРАТ Панина: «Недавние события в Афганистане — это урок для Украины»

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Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала заявление бывшего начальника штаба армии Афганистана Ясина Зиа, согласно которому около четырех тысяч афганских силовиков погибли с 1 июля по 15 августа в период захвата власти движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Панина напомнила, что, выводя войска из Афганистана, президент США Джо Байден сказал:

«Американские войска не могут и не должны участвовать в войне и погибать в войне, в которой афганские силы не желают сражаться сами за себя».

Колонка Елены Паниной

Тезис Байдена о нежелании силовиков кабульского режима воевать оказался ошибочным: четыре тысячи погибших за полтора месяца — это большие цифры, даже для полномасштабной гражданской войны. Еще более шокирует другая цифра — 92 тысячи погибших сторонников кабульских властей за весь период американского военного присутствия. Получается неприглядная картина: когда американские войска в панике бежали из Афганистана, афганские силовики вовсе не разошлись по домам, а пытались остановить талибов. Но были преданы американскими покровителями, брошены на произвол судьбы.

То, что произошло в Афганистане летом 2021 года, — это урок для всех, кто выстраивает свои стратегии исходя из надежд на американского «Большого брата», а не отталкиваясь от реальных политических условий. В первую очередь это урок для современной Украины, для тех, кто мечтает перевести донбасский конфликт в горячую фазу и с помощью США победить в нем.

Как показывают социологические опросы, свыше четверти украинцев верят в возможность вернуть Донбасс силовым путем, а десятая часть опрошенных мечтает даже о завоевании Крыма. Очевидно, что всем этим любителям «поиграть в войну» следует чаще вспоминать, при каких обстоятельствах американские военные покинули Афганистан этим летом. Исторический опыт показывает, что США уважают только сильных партнеров.

1 Организация запрещена на территории РФ.