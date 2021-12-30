Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 19:58
19:58
Происшествия
Физрук из Щелково стал фигурантом дела о домогательстве после жалобы школьницы
19:57
Экономика
Российский рынок акций может достичь исторического максимума в 2022 году
19:52
Армия
Минобороны Эстонии может предоставить Украине ПТРК Javelin и крупнокалиберные гаубицы
19:48
Общество
Терапевт Алексеева объяснила, чем можно заразиться в общественном туалете
19:48
Общество
Бывший советник Рейгана Масси получила гражданство России
19:46
Экономика
Специальные кредиты для самозанятых могут появиться в России
19:46
Весь мир
Бегство США из Афганистана, встреча Путина и Байдена — чем запомнился 2021-й
19:44
Армия
Эксперт Кошкин: ЗРК С-550 способны противостоять вражеским ракетам любой дальности
19:44
Общество
Памятник абсурду: кому выгодна установка «металлических карикатур» на российских улицах
19:41
Шоу-бизнес
Таюрская согласилась встречать Новый год с Прусикиным и его бывшей женой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Директор РУССТРАТ Панина: «Недавние события в Афганистане — это урок для Украины»
Политика
Директор РУССТРАТ Панина: «Недавние события в Афганистане — это урок для Украины»
Global Look Press  / 

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала заявление бывшего начальника штаба армии Афганистана Ясина Зиа, согласно которому около четырех тысяч афганских силовиков погибли с 1 июля по 15 августа в период захвата власти движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Панина напомнила, что, выводя войска из Афганистана, президент США Джо Байден сказал:

«Американские войска не могут и не должны участвовать в войне и погибать в войне, в которой афганские силы не желают сражаться сами за себя».

Колонка Елены Паниной

Тезис Байдена о нежелании силовиков кабульского режима воевать оказался ошибочным: четыре тысячи погибших за полтора месяца — это большие цифры, даже для полномасштабной гражданской войны. Еще более шокирует другая цифра — 92 тысячи погибших сторонников кабульских властей за весь период американского военного присутствия. Получается неприглядная картина: когда американские войска в панике бежали из Афганистана, афганские силовики вовсе не разошлись по домам, а пытались остановить талибов. Но были преданы американскими покровителями, брошены на произвол судьбы.

То, что произошло в Афганистане летом 2021 года, — это урок для всех, кто выстраивает свои стратегии исходя из надежд на американского «Большого брата», а не отталкиваясь от реальных политических условий. В первую очередь это урок для современной Украины, для тех, кто мечтает перевести донбасский конфликт в горячую фазу и с помощью США победить в нем.

Как показывают социологические опросы, свыше четверти украинцев верят в возможность вернуть Донбасс силовым путем, а десятая часть опрошенных мечтает даже о завоевании Крыма. Очевидно, что всем этим любителям «поиграть в войну» следует чаще вспоминать, при каких обстоятельствах американские военные покинули Афганистан этим летом. Исторический опыт показывает, что США уважают только сильных партнеров.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Директор РУССТРАТ Панина: «Недавние события в Афганистане — это урок для Украины»
сша афганистан елена панина
Комментировать