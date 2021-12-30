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Военный обозреватель Хроленко: российский БПЛА «Альтиус» превзошел мировые аналоги

Армия
Военный обозреватель Хроленко: российский БПЛА «Альтиус» превзошел мировые аналоги
Prt Scr youtube.com  /  Sputnik Молдова

Москва, 30 декабря. Новый разведывательно-ударный тяжелый беспилотник большой дальности «Альтиус» стал масштабным прорывом для российской беспилотной авиации.

Такое мнение высказал военный эксперт, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Александр Хроленко. В комментарии для Sputnik аналитик объяснил, что завершение испытаний этого беспилотного летательного аппарата перевело РФ в «элитный клуб государств», которые производят технику подобного типа. Это США, Израиль и Турция.

По словам Хроленко, российский БПЛА имеет одно главное отличие от мировых конкурентов, благодаря которому он смог превзойти имеющиеся на вооружении других стран тяжелые беспилотники. Дело в том, что «Альтиус» оснащен искусственным интеллектом, а значит он может практически самостоятельно принимать необходимые решения.

Эксперт привел один наглядный пример: аппарат российского производства может вылететь из Петропавловска-Камчатского, нанести гипотетический удар по острову Гуам, на котором находится американская военная база, и затем вернуться обратно, так как в воздухе он может находиться до 48 часов.

Ранее о завершении испытаний «Альтиуса» сообщал лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, они прошли успешно. Кроме того, российские вооруженные силы продолжают работать над совершенствованием ударного беспилотника «Орион», передает RT.

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россия беспилотник бпла Альтиус
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