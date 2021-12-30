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Владимир Путин признался, что с нетерпением ждет открытия зимней Олимпиады 2022 года

Спорт
Владимир Путин признался, что с нетерпением ждет открытия зимней Олимпиады 2022 года
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет открытия 24-х зимних Олимпийских игр, который пройдут в Пекине.

Владимир Путин 30 декабря поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом. В телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, президент РФ обратился и к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Путин отметил, что с нетерпением ждет открытия Олимпиады в Пекине.

«Не сомневаюсь, что китайские друзья обеспечат успешную организацию зимней Олимпиады. С нетерпением жду нашей встречи на церемонии открытия этого праздника спорта», — говорится в поздравлении.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят на турнире в Китае под флагом ОКР.

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