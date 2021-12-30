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«Царьград» объяснил, как Путин застал врасплох Байдена перед самым Новым годом

Политика
«Царьград» объяснил, как Путин застал врасплох Байдена перед самым Новым годом
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 декабря. Предложение Москвы провести переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена перед самым Новым годом вызвало переполох в Белом доме. К такому выводу пришли обозреватели портала «Царьград».

По словам политаналитиков интернет-издания, подобная манера ведения дипломатической деятельности совершенно не свойственна официальной Москве, и потому застала врасплох команду Байдена. Как отметили в «Царьграде», Россия в принципе крайне редко выступает c инициативами двусторонних консультаций с США, поэтому резкий ход Владимира Путина с переговорами под новый год едва ли мог быть ожидаем аналитиками из Вашингтона.

Обозреватели подчеркивают, что благодаря эффекту неожиданности, Москва получает в грядущих переговорах пространство для маневра. В Белом доме слабо понимают, о чем и в каком ключе намерен говорить с Байденом Владимир Путин, подчеркнули в СМИ.

«Царьград» объяснил, как Путин застал врасплох Байдена перед самым Новым годом
kremlin.ru / Администрация президента России

«Впрочем, при всей выраженной на словах готовности к диалогу сложилось ощущение, что запрашиваемый звонок Путина поставил Белый дом в тупик. Чиновник (представитель Белого дома. — Прим. ред.) не смог сказать, "почему российская сторона запросила этот звонок"», — резюмировали эксперты «Царьграда».

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдут 30 декабря в 23:30 по московскому времени. Беседа будет проходить по телефону и не предусматривает наличие публичной части для прессы. Глава Соединенных Штатов будет вести диалог из своей домашней резиденции в Уилмингтоне, штат Делавэр.

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путин россия сша переговоры байден аналитика
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