«Царьград» объяснил, как Путин застал врасплох Байдена перед самым Новым годом

Москва, 30 декабря. Предложение Москвы провести переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена перед самым Новым годом вызвало переполох в Белом доме. К такому выводу пришли обозреватели портала «Царьград».

По словам политаналитиков интернет-издания, подобная манера ведения дипломатической деятельности совершенно не свойственна официальной Москве, и потому застала врасплох команду Байдена. Как отметили в «Царьграде», Россия в принципе крайне редко выступает c инициативами двусторонних консультаций с США, поэтому резкий ход Владимира Путина с переговорами под новый год едва ли мог быть ожидаем аналитиками из Вашингтона.

Обозреватели подчеркивают, что благодаря эффекту неожиданности, Москва получает в грядущих переговорах пространство для маневра. В Белом доме слабо понимают, о чем и в каком ключе намерен говорить с Байденом Владимир Путин, подчеркнули в СМИ.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Впрочем, при всей выраженной на словах готовности к диалогу сложилось ощущение, что запрашиваемый звонок Путина поставил Белый дом в тупик. Чиновник (представитель Белого дома. — Прим. ред.) не смог сказать, "почему российская сторона запросила этот звонок"», — резюмировали эксперты «Царьграда».

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдут 30 декабря в 23:30 по московскому времени. Беседа будет проходить по телефону и не предусматривает наличие публичной части для прессы. Глава Соединенных Штатов будет вести диалог из своей домашней резиденции в Уилмингтоне, штат Делавэр.