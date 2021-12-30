Владимир Путин отметил вклад РФПИ в экономику России

Москва, 30 декабря. Российский фонд прямых инвестиций привлек достаточно много средств в экономику страны и в последнее время активно занимается продвижением вакцины «Спутник V» за границей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Глава государства отметил, что в этом году исполняется десять лет с момента образования РФПИ. За это время Россия благодаря организации смогла наладить партнерские отношения со многими другими суверенными фондами в мире, указал Путин.

Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что при продвижении «Спутника V» за границей в РФПИ наблюдают отличные результаты, которые демонстрирует отечественный препарат. Глава РФПИ рассказал, что, например, в Венгрии «Спутник V» показал лучшие результаты среди вакцин по уровню защиты от смертности от COVID-19. По словам Дмитриева, привитые «Спутником V» защищены в 130 раз больше, чем люди, не получившие вакцины.

Кирилл Дмитриев ранее завилял, что Россия передаст «Спутник V» странам Африки на безвозмездной основе. Он также отмечал, что вакцина является самой эффективной и безопасной в мире.