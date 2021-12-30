«Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд Sony Pictures по сборам

Лос-Анджелес, 30 декабря. Лента «Человек-паук: Нет пути домой» стала рекордсменом среди проектов Sony Pictures. Фильм занял первое место по сборам, обойдя другие кинокартины студии.

Новой ленте о Питере Паркере удалось собрать в мировом прокате 1,16 миллиарда долларов, пишет Deadline. Таким образом, фильм побил предыдущий рекорд проекта Sony Pictures «Человек-паук: Вдали от дома». Эта часть франшизы о супергерое вселенной Marvel принесла студии 1,13 миллиарда долларов.

«Человек-паук: Нет пути домой» показывали в 4336 кинотеатрах США и Канады. Кинокартина заработала в этом регионе около 520 миллионов долларов. Sony Pictures впервые удалось добиться такого результата в Северной Америке.

Ранее стало известно о планах создателей третьей части «Человека-паука» продвигать фильм на «Оскар». Агитацию собираются проводить с помощью специального показа и сеансов с интервью.