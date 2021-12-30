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Hyundai прекратил разработку новых двигателей внутреннего сгорания

Экономика
Hyundai прекратил разработку новых двигателей внутреннего сгорания
hyundai.ru  /  ООО Хендэ Мотор СНГ

Сеул, 30 декабря. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai ликвидировала отдел, который занимался разработкой двигателей внутреннего сгорания. По данным The Korea Economic Daily, решение о закрытии связано с развитием технологий электрификации, сообщают «Автоновости дня».

Руководитель отдела исследований и разработок Пак Чук Кук написал письмо инженерам, в котором поблагодарил их за продуктивную работу.

«Собственные Hyundai являются большим достижением компании и ее инженеров, но сейчас необходима переориентация на инновации, основанные на полученном опыте», — сказано в сообщении Кука.

Эксперты предположили, что в Hyundai решили направить все силы на разработку экологичных силовых установок с нулевым уровнем выбросов.

В Минпромторге РФ рассказали, что под Санкт-Петербургом будет налажено производство кроссоверов Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Компания увеличит инвестиции с 16 млрд рублей до 52,8 млрд рублей. Совокупные обязательства по уплате налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин, как отмечают в министерстве, достигнут 439 млрд рублей.

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Все новости / Экономика / Hyundai прекратил разработку новых двигателей внутреннего сгорания
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